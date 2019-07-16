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"Європейська солідарність" засудила атаки на патріотичні політичні сили

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Партія "Європейська солідарність" засудила будь-які атаки на українські патріотичні політичні сили, оскільки взаємна боротьба у цей відповідальний для країни час стане поразкою для всіх демократичних і проєвропейських сил.

У пресслужбі партії наголосили, що інформація про рейтинги партії "Голос" і її непроходження до Верховної Ради виходить з двох опитувань, оприлюднених соціологічною компанією КМІС, до яких "Європейська солідарність" не має жодного відношення.

"Вважаємо помилкою атаки на "Європейську солідарність" з боку партії "Голос" та її лідера Святослава Вакарчука в ефірі одного з телеканалів. Така тональність спілкування поміж демократичними і проєвропейськими силами є неприпустимою", – зазначається в офіційному повідомленні партії.

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"Європейська солідарність"

"Європейська солідарність"

Пресслужба "ЄС"

"Наголошуємо: у нас спільний ворог – це реваншисти та проросійські сили. І свої зусилля варто зосередити на боротьбі з ними. Ми переконані, що зараз час об’єднати зусилля у боротьбі за Україну і українське", – додали у "Європейській солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук поскаржився на те, що мжителям Львівщини з анонімного номера приходять SMS-ки такого змісту: "Українці розчарувались у Вакарчуку. "Голос" не проходить до ВРУ".

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Perry Shelley
Perry Shelley
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Даже Порошенко, будучи президентом, не позволял себе телемосты между липецкой и киевской фабриками «Рошен».
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Милые бранятся - только тешатся
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