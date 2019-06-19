"Європейська солідарність" закликала Харківську міськраду не перейменовувати проспект Григоренка

Партія “Європейська солідарність” вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси.

Інакше партія буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів з партії та ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Прямий

Партія “Європейська солідарність” вважає такі плани харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію.

"Ми також закликаємо усіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка", – заявили в партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" підтримала ініціативу президента призначити Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.

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