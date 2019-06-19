Партія "Європейська солідарність" подає документи до ЦВК

“Європейська солідарність” 19 червня подає список партії до Центральної виборчої комісії. У списку відбулися певні зміни.

Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії “Європейська солідарність”, повідомили у політсилі. Партія також подає своїх кандидатів у депутати у мажоритарних округах.

Петро Порошенко Rbc.ua

Зокрема, від “ЄС” до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ).

Крім того, 30% виборчого списку "Європейської солідарності" займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.

Також лідер політсили Петро Порошенко опублікував відео подачі документів до ЦВК у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Крім того, п'ятий президент України наголосив, що "ЄС" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому він висловив готовність допомагати нинішньому президентові Володимиру Зеленському.

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