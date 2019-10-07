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7 жовтня • оновлено в 17:53
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Євген Кисельов
Євген Кисельов
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Зеленський розведе руками: "Я нічого не можу вдіяти"

8.2т Читати матеріал російською

Чи можна розглядати останні протести в Україні як пряму загрозу влади? Я, відверто кажучи, так не думаю.

Але я прекрасно розумію, що пасіонарна частина суспільства, представники якої голосували за Порошенка і проти Зеленського, як і раніше не хочуть змиритися з тим, що при владі перебуває президент, який був несимпатичний їм з самого початку, незалежно від того, яка в нього була програма, яку політику він обіцяв проводити.

Старий дисидент Андрій Донатович Синявський любив говорити: "У мене з радянською владою суто стилістичні протиріччя". У людей, які яро ненавидять Зеленського, ця ненависть, скоріше, ірраціональна.

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Але вчорашні події продемонстрували, що пасіонарії, які, зрозуміло, в суспільстві в меншості, можуть влаштувати набагато масштабніші громадянські протести, якщо Зеленський дійсно допустить ті чи інші важкі помилки.

Поки що навколо так званої формули Штайнмаєра більше розмов і пристрастей, ніж реальної політики, ніж реальних політичних змін у внутрішній політиці країни.

Зеленський – не самовбивця

Зеленський – не самовбивця

Чи піде Зеленський на поступки, чи виконає частину вимог? Мені здається, Володимир Зеленський належить до того типу політиків, які не схильні піддаватися зовнішньому тиску. Бувають політики, які ухвалюють рішення, на яких наполягає суспільство. Але через паузу. І подають їх так, ніби це їх власні рішення, а не реакція на вимоги вулиці.

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Чи може "формула Штайнмаєра" бути знівельована? Я був впевнений в цьому з самого початку. Думаю, цей підпис Кучми під якимось там листом Сайдіку – не більше ніж тактичний маневр.

Зеленський – не самовбивця. Він не збирається надавати особливий статус Донбасу, змінювати Конституцію, проводити вибори під дулами автоматів проросійських сепаратистів і російських "відпускників" або "добровольців", що тимчасово звільнилися з армії, в умовах, коли де-факто політичне керівництво цими територіями залишається в руках Москви, тощо.

Я думаю, закінчиться все це тим, що або на переговорах в "нормандському" форматі, якщо вони відбудуться, або потім "слуга народу" розведе руками і скаже: "Народ проти, я нічого не можу вдіяти".

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Автор
Євген Кисельов Євген Кисельов
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Донбасу
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
"Зєлупа - не самовбивця", "Зєлупа не маріонетка", "Зєлупа не зрадник", "Зєлупа є найвеличнішим політичним діячем світу", "Зєлупа - реформатор"... Але про це чомусь жоден з нас не знає.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Формула Зеленского «Я вам нічого не винен». Все інші «формули» - похідні. Свеженькое: Из серии «я не боюсь критики» или цензура 95 уровня… Президент Владимир Зеленский участвует в работе «Квартал 95» и не удалился со всех чатов Студии. Об этом сообщила Елена Кравец, актриса «Квартала» в программе «Светская жизнь». На вопрос ведущей, не мешает ли дружба с Зеленским и женой президента пародиям, которые делает Кравец, она ответила, что Зеленский вычитывает тексты шуток о нем: «Во-первых, Вова все проверяет, он вычитывает тексты, во-вторых, мы думаем, что мы говорим», — отметила Кравец. Из серии: «Только правда и ничего кроме правды»: Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире той же программы заявила, что президент не имеет влияния на работу Студии. «Сейчас, насколько я понимаю, Владимир Зеленский не имеет никакого влияния на «95 Квартал», — сказала Мендель. https://thebabel.net/news/36576-aktrisa-elena-kravec-zelenskiy-do-sih-por-chitaet-i-proveryaet-shutki-v-chatah-95-kvartala
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Короче Кисилев утверждает шо Зеля, а вместе с ним и Украина будет ломаться как Целка, по поводу того, дать Донбассу статус или не дать ,Проводить ли какие то движения по урегулированию конфликта, или нет. Ну хозяин барин.НА НЕт, ТАК И УКраины НЕТ, как страны .а есть территории под влияниями разных мировых игроков. Стоило огород тогда городить за державу. Не Верит пан Киселев в нашу страну, а если так ,то чемодан вокзал и ..адьЮ...... пан Киселев или пшел на...Х... так правильней.
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