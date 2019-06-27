Напередодні саміту G20 в Осаці (Японія) президент США Дональд Трамп в контексті зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа". Чи слід турбуватися Україні?
Україні варто завжди готуватися до найгіршого. По-моєму, останні роки української історії це, як мінімум, періодично підтверджують.
Росія для Сполучених Штатів – держава, з якою хочеш не хошчеш, а періодично доводиться розмовляти. І від того, що Трамп буде зустрічатися з Путіним, небо на землю не впаде. Питання в тому, про що він буде розмовляти. Як то кажуть, а що на столі? Що є предметом переговорів?
17 липня спецпрокурор Роберт Мюллер буде давати публічні свідчення в Конгресі США щодо розслідування російського втручання в американські вибори і щодо перешкоджання цьому розслідуванню. За словами Мюллера, Трамп невиправданий за підсумками цього розслідування.
Мюллер сказав тільки про те, що не вважає за можливе порушувати кримінальну справу проти чинного президента. І натякнув на те, що є інші способи притягнути президента до відповідальності – політичні. Мюллер не сказав слова "імпічмент", але явно мав його на увазі. Саме так його зрозуміли і американські політики з Демократичної партії, і опозиційні по відношенню до Трампу засоби масової інформації.
Дональд Трамп, Володимир Путін, Гельсінкі, 16 липня 2018 року
Офіційний сайт президента Росії
Зрозуміло, що за наявності республіканської більшості в Конгресі процедуру імпічменту неможливо буде довести до кінця. Але тема імпічменту як процедури як і раніше стоїть на порядку денному. В контексті російського втручання і в контексті протидії Трампа його розслідування.
Тому політично для президента Америки йти на якісь угоди з Путіним зовсім самогубно. Тому я не думаю, що буде мати місце потурання інтересам Російської Федерації на шкоду тій же Україні або комусь ще.
У Трампа є багато тем для розмови з Путіним. Перш за все, Іран. Є Північна Корея, є Близький Схід. Я не сказав про Китай, я не сказав про складні відносини, які існують між Сполученими Штатами і їх європейськими союзниками. Україна – подобається нам це чи ні – в кінці цього сумного списку.
Тому, якщо Трамп і буде про щось домовлятися з Путіним, то, перш за все, з якихось інших питань.
А може, це буде чисто символічна зустріч. Трамп багато разів говорив, що йому хочеться зустрітися з Путіним, поспілкуватися і так далі. Йому, звичайно, страшенно хочеться довести цю справу до кінця, хоча б, щоб це можна було зафіксувати репортерам.
Наприклад, одного разу у Трампа з Путіним була двостороння зустріч в Гельсінкі. Нічим істотним вона не закінчилася.
Володимир Путін, Дональд Трамп на переговорах у форматі робочого сніданку, Гельсінкі, 16 липня 2018 року
Офіційний сайт президента Росії
І, власне кажучи, за Трампа у Росії з Америкою набагато більше проблем, ніж за попереднього президента Обами, якого так часто протиставляють Трампу противники нинішнього президента Сполучених Штатів. Мовляв, ось, Трамп поганий, а Обама був хороший. Однак якраз саме за Обами у Росії було куди менше проблем з Америкою, ніж за Трампа. І саме за Обами у України було набагато більше проблем, ніж за нинішнього президента США. Включаючи співпрацю у військовій галузі, поставки летальної зброї. Та й, власне кажучи, дуже багато з того, що сталося 2014 року, сталося, якщо завгодно, при потуранні американської адміністрації.
Тому набираємося терпіння і спокою.
Зрозуміло, існують дипломатичні канали, за якими, як мені здається, і новому главі держави, і чинному керівникові МЗС Климкіну потрібно донести до американської сторони, через того ж Курта Волкера, який нікуди не подівся, через тимчасово виконуючого обов'язки посла США Білла Тейлора, який насправді є тонким знавцем України і всього, що з нею відбувається – ті тривоги і сумніви, які існують в українського керівництва з приводу американської та російської політики щодо України.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.