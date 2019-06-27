Напередодні саміту G20 в Осаці (Японія) президент США Дональд Трамп в контексті зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа". Чи слід турбуватися Україні?

Україні варто завжди готуватися до найгіршого. По-моєму, останні роки української історії це, як мінімум, періодично підтверджують.

Росія для Сполучених Штатів – держава, з якою хочеш не хошчеш, а періодично доводиться розмовляти. І від того, що Трамп буде зустрічатися з Путіним, небо на землю не впаде. Питання в тому, про що він буде розмовляти. Як то кажуть, а що на столі? Що є предметом переговорів?

17 липня спецпрокурор Роберт Мюллер буде давати публічні свідчення в Конгресі США щодо розслідування російського втручання в американські вибори і щодо перешкоджання цьому розслідуванню. За словами Мюллера, Трамп невиправданий за підсумками цього розслідування.

Мюллер сказав тільки про те, що не вважає за можливе порушувати кримінальну справу проти чинного президента. І натякнув на те, що є інші способи притягнути президента до відповідальності – політичні. Мюллер не сказав слова "імпічмент", але явно мав його на увазі. Саме так його зрозуміли і американські політики з Демократичної партії, і опозиційні по відношенню до Трампу засоби масової інформації.

Дональд Трамп, Володимир Путін, Гельсінкі, 16 липня 2018 року Офіційний сайт президента Росії

Зрозуміло, що за наявності республіканської більшості в Конгресі процедуру імпічменту неможливо буде довести до кінця. Але тема імпічменту як процедури як і раніше стоїть на порядку денному. В контексті російського втручання і в контексті протидії Трампа його розслідування.

Тому політично для президента Америки йти на якісь угоди з Путіним зовсім самогубно. Тому я не думаю, що буде мати місце потурання інтересам Російської Федерації на шкоду тій же Україні або комусь ще.

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У Трампа є багато тем для розмови з Путіним. Перш за все, Іран. Є Північна Корея, є Близький Схід. Я не сказав про Китай, я не сказав про складні відносини, які існують між Сполученими Штатами і їх європейськими союзниками. Україна – подобається нам це чи ні – в кінці цього сумного списку.

Тому, якщо Трамп і буде про щось домовлятися з Путіним, то, перш за все, з якихось інших питань.

А може, це буде чисто символічна зустріч. Трамп багато разів говорив, що йому хочеться зустрітися з Путіним, поспілкуватися і так далі. Йому, звичайно, страшенно хочеться довести цю справу до кінця, хоча б, щоб це можна було зафіксувати репортерам.

Наприклад, одного разу у Трампа з Путіним була двостороння зустріч в Гельсінкі. Нічим істотним вона не закінчилася.

Володимир Путін, Дональд Трамп на переговорах у форматі робочого сніданку, Гельсінкі, 16 липня 2018 року Офіційний сайт президента Росії

І, власне кажучи, за Трампа у Росії з Америкою набагато більше проблем, ніж за попереднього президента Обами, якого так часто протиставляють Трампу противники нинішнього президента Сполучених Штатів. Мовляв, ось, Трамп поганий, а Обама був хороший. Однак якраз саме за Обами у Росії було куди менше проблем з Америкою, ніж за Трампа. І саме за Обами у України було набагато більше проблем, ніж за нинішнього президента США. Включаючи співпрацю у військовій галузі, поставки летальної зброї. Та й, власне кажучи, дуже багато з того, що сталося 2014 року, сталося, якщо завгодно, при потуранні американської адміністрації.

Тому набираємося терпіння і спокою.

Зрозуміло, існують дипломатичні канали, за якими, як мені здається, і новому главі держави, і чинному керівникові МЗС Климкіну потрібно донести до американської сторони, через того ж Курта Волкера, який нікуди не подівся, через тимчасово виконуючого обов'язки посла США Білла Тейлора, який насправді є тонким знавцем України і всього, що з нею відбувається – ті тривоги і сумніви, які існують в українського керівництва з приводу американської та російської політики щодо України.

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