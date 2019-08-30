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Євген Кисельов
Євген Кисельов
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"Слуги народу", захистіть Україну від "Путіна-2"

4.3т Читати матеріал російською

Я не фахівець з конституційного права. Я вважаю, що будь-яка конституція може уточнюватися, змінюватися, доповнюватися.

Але я б, наприклад, прибрав з тексту української Конституції формулювання, яке в точності повторює формулювання, що міститься в Конституції Російської Федерації. Що одна особа не може бути обрана президентом "більш ніж на два терміни поспіль" (стаття 103 Конституції України, - Ред.).

Ясна річ, що поки в Україні не виникало ситуації, щоб хто-небудь претендував на третій термін – не поспіль. Так, як це сталося в Росії. Досить, щоб було написано, як в американській Конституції: "не більше двох термінів".

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Тому що сьогодні цього немає, але ніхто не знає, що буде через 10-15-20-30 років. "Закон як дишло, куди повернув, туди й вийшло".

Я особисто знав людей, які писали текст російської Конституції. І ніхто з них, закладаючи це формулювання, не припускав, що з'явиться політичний наперсточник в особі Володимира Путіна і його оточення, що складається з таких самих політичних наперсточників, які зуміють вивернути це положення Конституції таким чином, що, виявляється, два терміни поспіль не можна, а якщо не поспіль, то можна і три, і чотири.

Володимир Путін в Магнітогорському металургійному комбінаті

Володимир Путін в Магнітогорському металургійному комбінаті

Офіційний сайт президента РФ

Потрібно створювати механізми захисту від дурнів, політичних наперсточників, в тому числі і в Україні.

А з приводу поправок до Конституції як таких – це окрема розмова. Я розумію, що там планів громаддя. Я не бачив, про які конкретні поправки йдеться, тому не хотів би говорити про це, не маючи предмета розмови. Але в принципі 400 з гаком поправок...

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В американській Конституції за 200 з гаком років її існування було зроблено всього 27 поправок. Беріть приклад з американців, хлопці. У цьому сенсі треба бути обережним і акуратним.

Але ця Конституція України писалася в абсолютно іншу епоху, писалася, якщо завгодно, поспіхом, тому цілком ймовірно, що українська Конституція, на відміну від американської, заслуговує на те, щоб в ній було більше поправок. Як ми пам'ятаємо, останні зміни вносилися пам'ятної вночі, коли депутати фактично були заблоковані в будівлі Верховної Ради, їм було сказано: не приймете Конституцію – не вийдете назовні.

Але тут у мене підхід такий саммй, як у лікаря: не нашкодь.

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Автор
Євген Кисельов Євген Кисельов
Теми
Ексклюзив Конституційна реформа в Україні
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Как мы помним, последние изменения вносились памятной ночью, когда депутаты фактически БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ в здании Верховной Рады..." - в нынешней Верховной Раде депутаты-слУги не то, что заблокированы, но после снятия депутатской неприкосновенности у них НАВСЕГДА завязаны и руки, и ноги, а рот надежно запечатан полиэтиленовой пленкой. Это ПОЛНАЯ АНАЛОГИЯ советских голосовальщиков, депутатов-колхозников. Впереди весёлые времена.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Свавильный Николай, вафил, анархии хочешь?
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