Я не фахівець з конституційного права. Я вважаю, що будь-яка конституція може уточнюватися, змінюватися, доповнюватися.

Але я б, наприклад, прибрав з тексту української Конституції формулювання, яке в точності повторює формулювання, що міститься в Конституції Російської Федерації. Що одна особа не може бути обрана президентом "більш ніж на два терміни поспіль" (стаття 103 Конституції України, - Ред.).

Ясна річ, що поки в Україні не виникало ситуації, щоб хто-небудь претендував на третій термін – не поспіль. Так, як це сталося в Росії. Досить, щоб було написано, як в американській Конституції: "не більше двох термінів".

Тому що сьогодні цього немає, але ніхто не знає, що буде через 10-15-20-30 років. "Закон як дишло, куди повернув, туди й вийшло".

Я особисто знав людей, які писали текст російської Конституції. І ніхто з них, закладаючи це формулювання, не припускав, що з'явиться політичний наперсточник в особі Володимира Путіна і його оточення, що складається з таких самих політичних наперсточників, які зуміють вивернути це положення Конституції таким чином, що, виявляється, два терміни поспіль не можна, а якщо не поспіль, то можна і три, і чотири.

Володимир Путін в Магнітогорському металургійному комбінаті Офіційний сайт президента РФ

Потрібно створювати механізми захисту від дурнів, політичних наперсточників, в тому числі і в Україні.

А з приводу поправок до Конституції як таких – це окрема розмова. Я розумію, що там планів громаддя. Я не бачив, про які конкретні поправки йдеться, тому не хотів би говорити про це, не маючи предмета розмови. Але в принципі 400 з гаком поправок...

В американській Конституції за 200 з гаком років її існування було зроблено всього 27 поправок. Беріть приклад з американців, хлопці. У цьому сенсі треба бути обережним і акуратним.

Але ця Конституція України писалася в абсолютно іншу епоху, писалася, якщо завгодно, поспіхом, тому цілком ймовірно, що українська Конституція, на відміну від американської, заслуговує на те, щоб в ній було більше поправок. Як ми пам'ятаємо, останні зміни вносилися пам'ятної вночі, коли депутати фактично були заблоковані в будівлі Верховної Ради, їм було сказано: не приймете Конституцію – не вийдете назовні.

Але тут у мене підхід такий саммй, як у лікаря: не нашкодь.

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