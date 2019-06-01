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Євген Дикий
Євген Дикий
Біолог, екс-доброволець "Айдару"Всі статті автора

Джаст бізнес, бро Шефірчик

1.5т

Отже, тепер ми знаємо, що насправді думає про нашу війну за незалежність наш новообраний Головнокомандуючий. І в який спосіб він планує її закінчити.

Поки сам актор з надутими щоками грає роль Голобородька, а власник театру готується заробити пару ярдів на дефолті нашої країни, "військову доктрину 95-го кварталу" озвучив закулісний сценарист, чиї думки всі ці роки лунали з рота маріонеток на сцені. І не варто сприймати всерйоз запізнілі спростування прес-служби АП: ми всі чудово розуміємо, яким насправді є вплив штатних "говорілок" з офісу Банкової, а яким – вплив багатолітнього бізнес-партнера президента, який офіційно приглядає за всіма його статками на час каденції, та чий рідний брат є за посадою першим помічником гаранта Конституції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Отже, що ми дізнались про війну Росії проти нас?

"Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами". Кінець цитати.

Ну тобто ви все зрозуміли? Наші продажні українські політики в якийсь фантастичний спосіб змусили Росію окупувати Крим та Донбас, для того щоб підзаробити. А от нові політики, які планують заробляти не на війні, а на продажу фільмів до Росії (братєц Шефір навіть не приховує, що саме неможливість заробляти в російському прокаті є для нього найбільшим "антивоєнним" мотивом), війну "закончат".

Як саме? Та ж нема нічого простішого! "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход.

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Розовая черточка для Зеленского

— А власть РФ вы не учитываете?

— Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся. Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться."

І знаєте що в цьому найстрашніше? Що швидше за все наш балакучий Шефірчик не є агентом Кремля – тоді б йому краще радили, коли розтуляти пельку, а коли краще промовчати та пожувати президентську шаурму. Найстрашніше, що здається "квартальські" дійсно саме так уявляють собі світ. Світ, в якому все продається та купується, а те що не продається – нічого не варте. Так само як ті, хто не продають та не продаються – всього лише лохи та невдахи, бо ж могли б – продавали(сь) би. Світ, де ніщо крім грошей не має вартості, натомість за гроші вирішується все і зі всіма. Джаст бізнес.

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Зеленский начинает с чистого листа

Не знаю, чи вважає пан Шефір, що польський уряд разом з Гітлером "замутив" Другу світову, щоб мати можливість посидіти у еміграції в ситому Лондоні. Або що євреї разом з нацистами дружно влаштували Голокост – адже кожна сторона по своєму "заробила", одні на грабунку єврейського краму, а другі на повоєнних преференціях. Може в його викривленому світі ці твердження виглядають цілком логічними. А можливо, вони б його щиро обурили – але аж ніяк не викликали б асоціацій з тим, як "квартальські" уявляють собі російсько-українську війну. То ж про людей, а це про українців – "унтерменшів" у шефірівському світобаченні, які навіть якщо воюють, то не за свою батьківщину, а "щоб підзаробити".

Не важить, скільки формальних спростувань чи навіть вибачень прозвучить навздогін Шефірівському "камінгауту". Навіть якщо на Банковій зрозуміють масштаб провалу агентури, і Зеленський ака Голобородько особисто вибачатиметься (чого до речі поки не видно) – ми тепер знаємо. Знаємо, що насправді в голові у команди нашого Головкома. У тих, чиї команди він звик роками виконувати на сцені. Знаємо, якою схибленою картиною світу керується той, чиї накази тепер має виконувати наша воююча армія.

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Найстрашніше: вони дійсно не НЕ РОЗУМІЮТЬ. Не розуміють, про що та за що насправді ця війна.

Вони прожили свої жалюгідні життя, маючи та визнаючи виключно одну мотивацію – особисту наживу. Притому ще й дріб’язкову, "копієчка до копієчки". Вони просто не розуміють, що у інших людей бувають дуже відмінні мотивації. Такими ж дрібними баригами вони уявляють і Кремль, та збираються в кращому разі "поторгуватись". В їхню убогу картину світу не вкладається, що причини війни можуть бути набагато складнішими та масштабнішими, аніж одномоментне заробляння на військових поставках, а ставки – на порядки вищими ніж будь-який бізнес.

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Вони не розуміють, що закінчити війну в односторонньому порядку, без бажання та згоди другої сторони, можна лише у двох випадках.

Або якщо це ти розпочав війну, ведеш її з позиції сильного, на чужій землі, і раптом сповнився гуманізму та вирішив вивести свої війська додому; правда, не дуже схоже на становище України? Або ж якщо ти вирішив прийняти всі вимоги та умови свого ворога, та без бою капітулюєш перед ним. Третього варіанту нема. Тож правда, очевидно в який єдиний спосіб збираються "закінчити війну" наші "нові політики"?

А, ледь не забув – вони ж ніби зібрались "домовлятись". Тільки от є маленька проблема: вони навіть не розуміють цілей та мотивів Кремля, а без цього переговори навряд чи варто навіть розпочинати.

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Їм не до тями, що всі війни Кремля переслідують дві цілі – в першу чергу зміцнити та зробити нескінченно довгим диктаторське правління конгломерату кагебешників та бандитів у самій РФ, а в другу – розширити території, контрольовані цим угрупованням, за рахунок сусідніх країн. І все що відбувається, слід розуміти виключно через призму цих двох послідовних цілей.

В цій картині успішній Україні просто немає місця. Подобається це нам чи ні, але ми таки добряче схожі з росіянами – від словянської мовної родини до абетки та релігії, а половина з нас взагалі говорить з ними однією мовою. Тому успіх демократичної України, на відміну від Польщі чи Балтії, є прямою "спокусою" для росіян, живим прикладом що "а так теж можна". І саме це є головним мотивом Кремля щонайменше з 2004 року. Для утримання свого власного народу у ярмі внутрішньої окупації Кремль має ні за яку ціну не допустити нашого успіху, нашої "втечі на Захід". Україна з вільними виборами, правами людини, демократією? Україна, багатша за РФ? Україна у ЄС та НАТО? Всі ці сценарії означають смерть нинішнього режиму РФ, і режим це чудово усвідомлює. Справжньою метою війни проти нас в першу чергу недопущення успіху "країни Майдану". Якщо нас не вдалось приборкати військовим шляхом – є цілий арсенал інших методів, для того щоб наша країна не розвивалась, інколи не досягнула успіху, і сприймалась як "геополітичний курйоз", з якого можна зловтішатись та зкарикатуреним образом якого можна залякувати свій власний лохторат: от, дивіться – хочете свобод? Буде вам як у хохлів! І лохторат з жахом бачитиме телекартинку нашого епічного фейлу, та слухняно стоятиме у стійлі – аби ж не як у хохлів… До речі, до творення цього образу вічно неспроможної країни дуже неслабко доклався саме Шефірівський "квартал"; "совпадєніє? Нє думаю!" (с)

Ну а програма максимум – після множення на нуль "випадкової" та "невдадлої" Української держави поглинання її територій, із збереженням формальних атрибутів типу герба та прапора (і то по можливості радянських), але прямим управлінням з Москви. Принагідно повна етнічна, мовна та культурна асиміляція, розчинення в ядучому болоті "руцкого міра", аж поки самоназва "українець" потроху не забудуться і не заміниться "хахлом" або "малоросом". Не вірите? І не маєте часу бодай трохи почитати російських ідеологів, які прямим текстом це прописують? Ну то просто гляньте на Білорусь.

Все це очевидно будь-кому, хто бодай трохи цікавиться російською політикою. Хто знає, що нашу незалежність Пуйло відверто оголошує "геополітичною катастрофою" і найбільше в житті мріє цю катастрофу виправити. Хто слідкує за кремлівською пропагандою, або ж за перебігом інших конфліктів, інспірованих РФ (до речі, на теренах колишнього СРСР ЖОДНИЙ з цих конфліктів досі не врегульований та не закінчився мирною угодою, максимум тимчасом припиненням вогню – і з чого б це раптом?.. І які підстави вважати, що Донбас раптом стане першим винятком?). Тому, хто бодай на шкільному рівні знає історію України та Росії.

Але все наведене у попередньому абзаці – не про "квартальських". Вони не витрачали час на вивчення історії, політики та інших "неліквідних" матерій. Вони за цей час зашибали бабло, розважаючи таку ж само невибагливу публіку, і найбільше бабла пиляли саме на російському ринку. І на це бабло виривались туди, де на їхній провінційний погляд завжди була та лишалась столиця – до Москви, де братєльнікі Шефіри прожили всі останні роки, аж до тріумфального повернення у "хакнуту" ними Україну.

Вони навіть не розуміють, що їм насправді нема чого запропонувати Пуйлу в обмін на мир. Бо єдина ціна, на яку погодиться Кремль – це відмова від нашої незалежності, ліквідація України як явища. Все інше йому не потрібне. І продовжити вести війну для нього не становить жодної проблеми – він не змушений кожні 5 років витримувати вибори, його лохторат не скине його, в які б ще Венесуели та Сирії він не відправив надлишкове гарматне м'ясо.

"Им что, нравится воевать? – так, пане Шефір, "їм" (не тим що у окопах, а у Кремлі) дійсно це подобається, прийміть це як факт. Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? - так, він маніяк, який на шляху до влади та для її збереження вже вбив кілька десятків тисяч людей у Росії та інших країнах, йому це в кайф, і це дуже складно не бачити. Он умный человек. – так, нажаль це правда; набагато розумніший за вискочку-актора разом з двома братцями-кавеенщиками, і саме це небезпечно. Да, у него имперские амбиции. – а оце вірно, і на відміну від вас, він цими амбіціями не торгує, вони для нього є достатньою цінністю самі по собі, поза грошовим виміром; а ще він розуміє, що без цих амбіцій втратить владу, а отже і постійне джерело збагачення, тобто зрозумілий для вас, убогих, мотив у нього також наявний, і неабиякий, на сотні мільярдів". Отак виглядає реальна ситуація, дещо відмінна від тої суміші кавеену з базаром, яку собі нафантазували наші нові керманичі.

І саме в такій реальній ситуації нашим кавеенщикам доведеться "заканчівать вайну" та домовлятись з Пуйлом. Єдиний спосіб, в який вони можуть це зробити – це просто продати Кремлю нашу країну, здати її з потрохами, в обмін на преференції на імперському кіноринку. Таку ціну Кремль легко та охоче їм заплатить, і вони здається вважатимуть подібну оборудку вдалим гешефтом. Джаст бізнес.

Але є нюанс. В цій країні поки що живемо ми – українці. Українці, які обрали свободу, і "підзаробили" на цьому тисячі могил побратимів, десятки тисяч скалічених, сотні тисяч вимушених переселенців. І за цей свій "заробіток" ми готові повоювати. У нас свій "гешефт", відмінний від Шиферівського. Ми не погодимо продаж країни за кінопростір для прокату "Сватів" та іншого колоніально-провінційного лайна. І якщо "посередники" у цій оборудці вчасно цього не зрозуміють – в кращому для них випадку вони встигнуть втекти до Москви, і зніматимуть там кіно про наші "звєрства" для ОРТ. Бо інакше – стануть прикладом для інших потенційних "гешефтсменів", які надумають за наш рахунок укласти угоду із Мордором. І в цьому не буде нічого особистого. Джаст бізнес, бро.

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Євген ДикийЄвген Дикий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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