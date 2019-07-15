"Це нерозумно або підло": у Зеленського зробили нову скандальну заяву про мову

Кандидат в депутати від партії "Слуга народу", радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що солідарний з позицією керівника Офісу президента Андрія Богдана про необхідність запровадження російської мови як регіональної на Донбасі.

Це частина вимог для зближення з Європою, сказав Потураєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Я насправді солідарний з Богданом. І розумію, що він мав на увазі", – прокоментував кандидат в депутати.

Микита Потураєв апостроф

"Не можна вдавати з себе порядних людей, записуючи в Конституцію, що ми йдемо в ЄС і НАТО, але при цьому голосуємо за закони, які, очевидно, конфліктують з тією ж Європейською хартією регіональних мов. Це або нерозумно, або підло", – заявив Потураєв і додав, що ставлення українців до мов стало причиною сварки з угорцями і румунами.

За його словами, якщо українці по-справжньому хочуть стати європейцями, то вони повинні застосовувати ті інструменти, які дозволяють вирішувати конфлікти, а не породжувати.

"Слуга народу" повідомив, що він проти скасування закону про функціонування української мови, але вважає правильним провести аудит на відповідність хартії цього закону і закону про освіту "і, можливо, щось поправити".

"Я противник того, щоб все відразу скасовувати. Я за верховенство української мови, але за заохочення, а не примус. Якщо це не тоталітарна держава, то примусити до чогось не вийде", – підсумував Потураєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина висунула нахабний ультиматум Зеленському через мову. А також глава партії "Слуга народу" Разумков зробив скандальну заяву про мову.

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