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"Це нерозумно або підло": у Зеленського зробили нову скандальну заяву про мову

10.2т Читати матеріал російською

Кандидат в депутати від партії "Слуга народу", радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що солідарний з позицією керівника Офісу президента Андрія Богдана про необхідність запровадження російської мови як регіональної на Донбасі.

Це частина вимог для зближення з Європою, сказав Потураєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Я насправді солідарний з Богданом. І розумію, що він мав на увазі", – прокоментував кандидат в депутати.

Микита Потураєв

Микита Потураєв

апостроф

"Не можна вдавати з себе порядних людей, записуючи в Конституцію, що ми йдемо в ЄС і НАТО, але при цьому голосуємо за закони, які, очевидно, конфліктують з тією ж Європейською хартією регіональних мов. Це або нерозумно, або підло", – заявив Потураєв і додав, що ставлення українців до мов стало причиною сварки з угорцями і румунами.

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За його словами, якщо українці по-справжньому хочуть стати європейцями, то вони повинні застосовувати ті інструменти, які дозволяють вирішувати конфлікти, а не породжувати.

"Слуга народу" повідомив, що він проти скасування закону про функціонування української мови, але вважає правильним провести аудит на відповідність хартії цього закону і закону про освіту "і, можливо, щось поправити".

"Я противник того, щоб все відразу скасовувати. Я за верховенство української мови, але за заохочення, а не примус. Якщо це не тоталітарна держава, то примусити до чогось не вийде", – підсумував Потураєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина висунула нахабний ультиматум Зеленському через мову. А також глава партії "Слуга народу" Разумков зробив скандальну заяву про мову.

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Тема
Закон про мови
Особи
Микита Потураєв Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Офіс президента
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Ferat Bey
Ferat Bey
Таких советников и руководителей нужно за их счёт, или за счёт Медведчука, отправлять в командировку в Севастополь или Донецк с обязательным условием – говорить там на украинском языке, открыто говорить, не шёпотом. И вот когда они получат там по голове и им плюнут в глаза их братья из «русского мира», вот тогда эти «граждане мира» наверное уже не будут за особый статус русского языка в Украине.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Русский Крымчанин, Ну хватит врать, хватит уже. Ведь вы не в студии Киселёва, Соловьёва. Вы прекрасно знаете, что в Севастополе за украинский язык могут просто напросто избить. И так было всегда: и до 2014 года и позже и сейчас так. Хотите поэкспериментировать? Вперёд. Но только не говорите, что я вас не предупреждал. Правда, вы украинского языка не знаете, скорее всего. Лично у вас эксперемент не получится.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ferat Bey, Странно, что-то не плюют в Крыму за украинский язык, равно как и за английский, французский и проч. Мы с вами точно про одно и тоже место пишем?
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1
Ferat Bey
Ferat Bey
Таких советников и руководителей нужно за из счёт, или за счёт Медведчука, отправлять в командировку в Севастополь или Донецк с обязательным условием – говорить там на украинском языке, открыто говорить, не шёпотом. И вот когда они получат там по голове и им плюнут в глаза их братья из «русского мира», вот тогда эти «граждане мира» наверное уже не будут за особый статус русского языка в Украине.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Да не переживайте, свидомые - никто не собирается русский язык на Украине легализовать. Просто нужно как-то народу на востоке Украины конфетку показать, вот и вещают про русский язык. Так еще со времен Кучмы повелось - до того приелось, что никто не верит. Вот и я - НЕ ВЕРЮ (по Станиславскому)
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