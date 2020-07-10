ЄС звернувся до Росії через агресію в Україні та невиконання "Мінська"

В Євросоюзі нагадали Росії, що вона підписала Мінські угоди, а отже повинна нести відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і повинна виконувати свої зобов'язання конструктивно, працюючи в рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.

Відповідну заяву ЄС було оприлюднено під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ". В Євросоюзі також нагадали Росії, що продовження економічних санкцій було безпосередньо прив'язане до виконання Мінських домовленостей.

Крім цього, в ЄС заявили, що не підтримують анексію Криму, голосування за поправки до Конституції РФ на території півострова, і участь в голосуванні жителів непідконтрольних Україні територій Донбасу.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність з цього приводу, а також використовувати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань в повному обсязі. Повага до цих принципів і зобов'язань має бути відновлено. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбовані інформацією про присутність російської військової техніки і військовослужбовців в районах, контрольованих підтримуваними Росією збройними формуваннями", – в черговий раз нагадали в ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України