ЄС зняв з України відповідальність за війну на Донбасі, – Кравчук
За підсумками саміту Україна-ЄС його учасники підписали спільну заяву
На думку Кравчука, вони показують, що Європейський Союз став глибше дивитися на Україну
Серед позитивних речей він зазначив позицію щодо Донбасу та економічний напрямок співпраці
Документ, ухвалений за результатами саміту Україна-ЄС, показує, що Європейський Союз у розрізі війни на Донбасі покладає за неї відповідальність не двох сторін, як раніше, а лише Росії.
Про це сказав перший президент України та голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, раніше говорили про двосторонню відповідальність за конфлікт, а нині – лише відповідальність РФ.
Крім того, як зазначив Кравчук, у документі йдеться про ті речі, які раніше не згадувалися у схожих документах, зокрема, про економічний розвиток співпраці.
"Прочитав документ, ухвалений на зустрічі в Брюсселі, який називається "ЄС-Україна", і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не писалося в таких документах. Тобто, Європейський союз, європейська спільнота уважніше, глибше з кожним роком дивиться на Україну", – заявив Кравчук.
Серед позитивних речей він відзначив позицію щодо Донбасу та економічний напрямок співпраці.
"Якщо раніше, коли йшлося про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росії й України, то зараз про Україну вже не згадується – одностороння відповідальність. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв’язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпеку. Тобто є речі, які раніше навіть не ставилися в таких документах", – наголосив Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі 22 саміту Україна-ЄС у Брюсселі, який став першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично з моменту початку пандемії COVID-19.
Повний текст спільної заяви за підсумками саміту можна прочитати тут.