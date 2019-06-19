ЄС змінить свого посла в Україні: що відомо

Дипломат з Естонії Матті Маасікас змінить Хюга Мінгареллі на посаді посла Європейського Союзу в Україні. Це відбудеться вже восени 2019 року.

Призначення нового посла є плановим і не пов'язане із виборами в Україні і ЄС, пише "Європейська правда". Про нову майбутню посаду Маасікаса стало відомо ще на початку червня, але дипломат не має права нічого коментувати до вступу на посаду.

"Його кандидатура схвалена як на рівні ЄС, так і Києва", — повідомили анонімні джерела видання.

Нині майбутній посол ЄС в Україні обіймає посаду заступника міністра закордонних справ Естонії. З 2011 по 2016 рр. очолював представництво своєї країни в ЄС.

Матті Маасікас Європейська правда

Хюг Мінгареллі очолював представництво Євросоюзу в Україні з 2016 року і стояв біля витоків Угоди про асоціацію між нашою державою та Євросоюзом.

Хюг Мінгареллі Facebook Eeropean Union in Ukraine

Як писав OBOZREVATEL, Мінгареллі заявляв, що ЄС не може існувати без України, бо вони є одним і тим самим.

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