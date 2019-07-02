"ЄС" швидко зростає: з'явилися свіжі рейтинги партій

Протягом останніх тижнів рейтинг партії "Європейська солідарність" росте швидше за інших. Політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – "За життя".

Про це свідчать свіжі дані опитування, проведеного новинами "Сьогодні" на телеканалі "Україна" спільно з міжнародною компанією Edison Research напередодні позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

За підсумками опитування з 26 по 30 червня показник "ЄС" за два тижні виріс на 4% і досяг 10,8%. Від опозиційної сили партію Петра Порошенка відділяє лише 0,4%.

"Слуга народу" продовжує утримувати лідерство, маючи 44,1% підтримки, що на 0,9% менше порівняно з даними за 10-16 червня.

Політсила Святослава Вакарчука "Голос" раптово втратила 2%, і розташовується на четвертій сходинці з показником 7,5%.

Замикає п'ятірку лідерів "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 4,2%, опинившись на межі проходу в Раду через втрачені 1,3%.

Вибори в Раду, опитування segodnya.ua

Вибори в Раду, опитування segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що головними опонентами "Європейської солідарності" на дострокових виборах до Верховної Ради є політичні партії Бойка-Медведчука і Мураєва-Вілкула.

А кандидат у народні депутати від "ЄС" Яна Зінкевич відзначила, що їхня політична партія здатна протистояти силам реваншу в Україні.

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