"ЄС" прийшла до ДБР через призначення адвоката Януковича та плівки Труби

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" 24 січня прийшли до Державного бюро розслідувань, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова.

Про це вони повідомили журналістам біля офісу бюро. Також депутати висловилися проти політичних переслідувань, що були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

"Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича, і, відповідно, має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити запитання стосовно неприпустимості перебування цієї особи на посаді",– сказав Ростислав Павленко.

Пресслужба "ЄС"

"Також ми хочемо обговорити питання щодо проведення конкурсу на заміщення директора ДБР. Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ", – додав депутат.

Зі свого боку Микола Княжицький заявив, що поставити кілька запитань ДБР депутатів попросили родини Героїв Небесної сотні.

"Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо, що відбувається останнім часом у країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР.

Обурені невипадково, адже ми бачимо що відбувається процес згідно з яким хочуть довести, що Майдан – це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій", – зауважив Княжицький.

Він зазначив, що експертиза канадських фахівців, яка підтвердила ідентичність голосу Романа Труби на плівках з його кабінету, означає, що відомство, яке мало б боротися з корупцією, стало її осередком, а рішення у ДБР ухвалюються за командою з Офісу президента.

Пресслужба "ЄС"

"Ми бачимо, що канадський королівський інститут вже підтвердив автентичність записів Труби, який свідчить, що по суті ДБР керується безпосередньо дзвінками з Офісу президента. Тому призначення цієї особи без узгодження з нашою владою було неможливе", – переконаний Княжицький.

Він також зазначив, що це може бути частиною загального плану реваншу Антимайдану, який реалізується під патронатом Кремля.

"Ми передбачаємо, що це могло бути частиною домовленостей на російсько-українських переговорах, компрометація Майдану і закриття всіх справ проти майданівців. Очевидно, це є теж елементом корупції, адже буквально вчора були надруковані дослідження, які засвідчують, що в рейтингу корупції за останній рік Україна не піднялася, а впала.

Корупція – це є державна централізація і це є вплив на всі процеси в державі з одного кабінету, як у нас це відбувається. Тому ми прийшли поговорити з пані Венедіктовою, можливо, вона сама скасує свій указ про призначення пана Бабікова. Принаймні тоді це не буде плювком в обличчя родинам Небесної Сотні. І виконає решту вимог родин, оскільки ми з ними були на Майдані. Серед загиблих є багато наших друзів, як і серед членів їхніх родин, тому ми не можемо зараз, в цей день не бути з ними", – наголосив народний депутат.

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