Замішаний Путін? У таємному контакті Єрмака з лобістом Трампа знайшовся російський слід

У Литві знайшли російський слід у зустрічі помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака з колишнім радником американського лідера Дональда Трампа Брайаном Ланзою, яка пройшла в середині листопада в Києві.

Відповідний матеріал опублікувало видання "Delfi". Відзначається, що зазначені переговори можуть мати серйозні наслідки для українсько-американських відносин.

"Давайте згадаємо міжнародний контекст. Зустріч відбулася тоді, коли Америка була вражена розслідуванням імпічменту містера Трампа", – йдеться у статті литовського політолога Раймундаса Лопати.

У контакті Єрмака з лобістом Трампа знайшовся російський слід

Він звернув увагу на те, що американці напередодні президентських виборів не зацікавлені тим, що відбувається в Україні.

Автор вважає, що Єрмак після скандалу мав припинити всі контакти з командою Трампа. Зворотне ж, на його думку, свідчить про якусь іншу мету бесіди, крім обговорення конфлікту, пов'язаного з можливим імпічментом американського лідера.

"Зустріч набуває іншого – російського тону, підсилюючи підозри в спробах Кремля скомпрометувати Зеленського, використовуючи наявні в його розпорядженні засоби. Слід нагадати, що Ланза представляв інтереси російського олігарха Олега Дерипаски в висуванні позову Міністерству фінансів США щодо підозрілих китайських компаній", – ідеться в матеріалі.

Відзначається, що в Єрмака нібито також є зв'язки з Росією, її політичною елітою й оточенням президента Володимира Путіна.

"Якщо Єрмак став, свідомо чи ні, потенційним покровителем російських інтересів, то Україні можуть бути нанесені надто великі збитки", – наголосив Лопата.

Єрмак зустрівся з Ланзою в Києві Скріншот з відео

"Поки війна з Росією триває і США зайняті своїми внутрішніми проблемами, особисто Україна і Зеленський повинні бути в першу чергу зацікавлені у встановленні нормальної рутинної співпраці між дипломатичними службами обох країн, відмові від тіньових схем і підтримці контактів з обома сторонами у США", – вважає політолог.

Він також зазначив, що контакти Єрмака і Ланза мають значення і для Європейського Союзу, оскільки безпека Європи залежить від ситуації в Україні. Таємні ж зустрічі можуть лише нашкодити і без того небезпечній обстановці на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст New York Times Майкл Вейз опублікував відео із зустрічі Єрмака з Ланзою.

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