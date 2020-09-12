Єрмак заявив про прогрес в обміні полоненими і новому рівні переговорів з Росією

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу до кінця вересня. Це може прискорити процес обміну полоненими.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки до Одеси, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, така домовленість була досягнута на зустрічі радників "Нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня.

"Було також досягнуто домовленості, що до кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян, які там перебувають. І ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну і повернення наших громадян", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що на зустрічі радників глав "Нормандської четвірки" брали участь спецпредставник голови ОБСЄ, координатор Тристоронньої контактної групи Хайді Грау і глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, що, за його словами, означає вихід взаємодії і роботи двох форматів на більш високий рівень .

"Під час цієї зустрічі, це було вперше за кілька останніх років, були присутні посол Грау і посол Чевік, які обіймають керівні посади сьогодні процесом в Мінську. Це означає, що взаємодія і скоординована робота двох форматів вийшли ще на більш високий рівень, і ми очікуємо конкретних результатів цього вже на найближчому тижні, 15 вересня, коли відбудеться відеоконференція ТКГ", – сказав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня відбулася зустріч радників у "нормандському форматі". Сторони обговорили режим тиші на Донбасі, обмін і доступ до полонених, а також нові раунди переговорів.

Після завершення переговорів Андрій Єрмак сказав, що їх головним результатом стало продовження режиму перемир'я на Донбасі.

Представник Росії, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зі свого боку заявив, що поки не бачить підстав для проведення нового саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Також Козак сказав, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованого Донбасу й анексованого Криму.

Глава української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину. Він зазначив, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

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