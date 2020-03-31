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31 березня • оновлено в 16:39
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Єрмак вперше прокоментував скандал з плівками Лероса

12.2т
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак вперше прокоментував скандал з відео, яке опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Глава ОПУ назвав дії депутата замовною акцією проти нього. Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 31 березня.

"Я розглядаю появу цих плівок в неділю 29 березня, за день, коли у Верховній Раді розглядалися важливі питання, як цілеспрямовану акцію проти мене і української влади. Ви бачили, що там відбувалося, як розумні люди ви розумієте, хто і як там робив, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, не ухвалила дуже важливі для неї закони... Гео Лерос є інструментом, який використовують люди, які борються з президентом і владою", – заявив він.

Єрмак і Лерос

Єрмак і Лерос

За його словами, він завадив депутату Леросу призначити свою людину в міністерство, яка раніше працював в КМДА.

Також глава ОПУ додав, що правоохоронці зроблять повне і об'єктивне розслідування, де нібито зображено його брат Денис Єрмак

Як сообшает OBOZREVATEL:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили недавно з поста радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лерос в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

  • Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

  • Спікер Володимира Зеленського заявила, що президент " не збирається реагувати на кожен пост в Facebook".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Андрій Єрмак Гео Лерос
Місце
Україна
Теги
Офіс президента скандали корупція
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Коваленко Михаил
Коваленко Михаил
Этих мразей просто нужно на кол сажать, но некому. Украина му-му.
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Гоша Злой
Гоша Злой
нет никакой связи - вы с братом коррупционеры
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Гоша Злой, а у вас другие есть?
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Політика

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