Єрмак влаштував перетасовки у Раді: в мережу злили скандальну "плівку"

У мережі оприлюднили новий запис скандальних "плівок Єрмака". На ньому стверджується, що нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак домігся ліквідації п'яти комітетів Верховної Ради, ще коли обіймав посаду помічника Володимира Зеленського.

Відповідний ролик з'явився на Telegram-каналі "д'Ермак". При цьому наголошується, що у помічника президента немає прав і повноважень втручатися і якось впливати на роботу парламенту (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Єрмак

Нижче наводимо повний текст розмови без змін.

– Старший Єрмак зайшов – у Верховній Раді прибрали п'ять кабінетів. Тобто, як вони називаються, комітетів, управлінь, служб. П'ять!

– В апараті?

– В апараті. Прибрали взагалі на ф*г. Ніхто навіть не помітив.

– Та не помітить ніхто, звісно. Повинні в міністерствах, департаментах працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

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