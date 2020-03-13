Єрмак викликав повсталих "слуг народу": OBOZREVATEL дізнався подробиці таємної зустрічі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

Подробиці зустрічі, на якій були присутні кілька десятків депутатів, OBOZREVATEL розповіло джерело в партії "Слуга народу". Розмова періодично відбувалася на підвищених тонах, проте конфлікту вдалося уникнути.

Андрій Єрмак

За його словами, депутатів обурило те, що перед тим, як зробити заяву про результати переговорів у Мінську, з ними не порадилися.

Єрмак запевнив депутатів, що переговори з представниками терористичних "Л/ДНР" Україна не вестиме в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську. Вони вестимуться тільки з представниками Росії та ОБСЄ.

Також голова Офісу президента наголосив, що жодні зміни до Конституції про особливий статус "Л/ДНР" не вноситимуться. "Це просто переговорний процес, тут жодної "зради" немає", – передає джерело його слова.

Єрмак пообіцяв, що ніхто не буде переходити червоні лінії щодо Донбасу, заявлені президентом.

Зі свого боку заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook зазначила, що дійсно сталося непорозуміння, зокрема й у фракції. Однак жодних рішень не ухвалювалося в Мінську, є лише протокол про наміри.

"Ми вважаємо, що якщо успадковані домовленості зобов'язують Україну з кимось консультуватися, то краще це робити не з ватажками бойовиків. Депутати висловили побоювання суспільства і це нормально для демократичної країни. Керівник Офісу президента ці побоювання вислухав і запевнив, що червоні лінії не перетинатимуться", – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і наразі під ним підписалося вже 40 осіб.

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