Головна Новини
13 березня • оновлено в 22:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Єрмак викликав повсталих "слуг народу": OBOZREVATEL дізнався подробиці таємної зустрічі

21.2т
Читати матеріал російською

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

Подробиці зустрічі, на якій були присутні кілька десятків депутатів, OBOZREVATEL розповіло джерело в партії "Слуга народу". Розмова періодично відбувалася на підвищених тонах, проте конфлікту вдалося уникнути.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

За його словами, депутатів обурило те, що перед тим, як зробити заяву про результати переговорів у Мінську, з ними не порадилися.

Єрмак запевнив депутатів, що переговори з представниками терористичних "Л/ДНР" Україна не вестиме в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську. Вони вестимуться тільки з представниками Росії та ОБСЄ.

Також голова Офісу президента наголосив, що жодні зміни до Конституції про особливий статус "Л/ДНР" не вноситимуться. "Це просто переговорний процес, тут жодної "зради" немає", – передає джерело його слова.

Єрмак пообіцяв, що ніхто не буде переходити червоні лінії щодо Донбасу, заявлені президентом.

Зі свого боку заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook зазначила, що дійсно сталося непорозуміння, зокрема й у фракції. Однак жодних рішень не ухвалювалося в Мінську, є лише протокол про наміри.

"Ми вважаємо, що якщо успадковані домовленості зобов'язують Україну з кимось консультуватися, то краще це робити не з ватажками бойовиків. Депутати висловили побоювання суспільства і це нормально для демократичної країни. Керівник Офісу президента ці побоювання вислухав і запевнив, що червоні лінії не перетинатимуться", – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і наразі під ним підписалося вже 40 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
251
16
Смішно
9
Цікаво
91
Сумно
55
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Це - брехня путінського агента Єрмака. Ця "консультативна рада" - гібридне визнання ОРДЛО стороною переговорів.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"никаких изменений в Конституцию об особом статусе "ЛДHP" не будут вносится"??????? Какого черта? Выходите тогда из Минских. Никаких новых Нормандских форматов не будет без особого статуса
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Alex Mak
Alex Mak
Кристина Стефанова, от ви мок.шан.ці вийшли давно за лінію людської подоби, і що .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Если ничего не будет, то чего так все взбудоражились?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги