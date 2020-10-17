Єрмак відзвітував про візит до Туреччини й показав "фото з тарілками"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про результати поїздки президента Володимира Зеленського в Туреччину і пожартував про тарілки на столі.

Як написав Єрмак у Facebook, у президента вже третій за два тижні успішний закордонний візит.

"Очевидно, що з Туреччини, так само як і після саміту Україна-ЄС та Великої Британії, наша делегація повертається з відмінним результатом – конкретним і закріпленим у декількох документах", – зазначив він.

За словами глави ОП, сильно збільшується військове співробітництво, суттєво посилюється співпраця по лінії безпекових структур. Крім того, Туреччина підтримала прагнення України до повноправного вступу до НАТО.

Єрмак опублікував фото за столом переговорів, де біля кожного учасника стоять тарілки з десертом.

"На фото тарілки наче у всіх є. Але прошу опонентів не розслаблятись, "зрада" сама себе не знайде! Тож із нетерпінням чекаю, що буде цього разу (може, на моїй тарілці хтось "угледить" розпис під хохлому абощо)", – зіронізував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: