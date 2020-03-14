Если можно на себя натянуть все "дер*мо мира" здесь и сейчас, то Андрей Борисович Ермак справился с этим блестяще.

"Консультативная группа" называется этот дурнопахнущий ушат). Хотя сам он этого до конца так ещё не понял. А ведь его мотивы абсолютно... рациональны, прозрачны и вполне четко попадают в русло предвыборных обещаний.

Андрей Ермак

Но сделано все слишком топорно, кулуарно и глупо, чтобы дать профиты...

... И чтобы теперь дальше не происходило, глава ОП Андрей Ермак навсегда останется в истории в качестве ярчайшего негативного персонажа. Потому что в Украине... не бывает полутонов, а есть только черное или белое. Ермак же решил сыграть в определённость. И сам себе подписал приговор. У нас ведь любят играть в процесс. В тот же "процесс примирения". В "Минск-2", который подписываем, но не собираемся выполнять. И даже публично об этом говорим, бравируя своей колхозной хитростью, которая партнерами читалась на раз (отсюда и все эти формулы Штайнмайера, чтобы заставить лжецов следовать подписанным соглашениям)...

У нас вообще практикуется только одна история: зарабатываем на процессе. А там оно как-то само разрулится. Ермак захотел определённости. А это никому не нужно. Тем более, что определённость в данном случае конкретна и называется Приднестровье-2. Потому что с другой стороны стоит российский полит/архитектор Козак). А Козак - это в свою очередь только теневой и бесконечный анклав. Ни вашим, ни нашим. Где нет правил и нет влияния кого бы то ни было, кроме кураторов рафинированных бандитов). Если Сурков - это постоянные прямолинейные провокации. Слишком откровенные и раздражительные. В том числе и медийные, когда прямо заявляется о потенциальной большой резне. То Козак - это то, что так любят западники. Замороженный конфликт на условиях РФ)... Типа ничего "горячего" нет, а что там в реале происходит - их мало волнует...

... Так или иначе, Ермак теперь зло. Темный демон за спиной Зеленского. Тот, который будет жестко отмобилизовывать оппонентов. Раздражать и вызывать у них зубовный скрежет. Рано или поздно (скорее рано, учитывая характер Владимира Александровича) Зеленский от него устанет и попытается послать "дорожкой Богдана". Но злая общественность уже не отпустит. Болезни же Ермака точно те же, что свойственны всему окружению Зеленского. Слишком явное несоответствие "личного Я" задачам, которые надо решать. Грубо говоря, размер личности гораздо меньше должности, которую пришлось занять. Ну и по мелочи немножко. Отсутствие собственной масштабной полит/платформы (поэтому и проявился так быстро протест части парламентской фракции Слуги народа). Отсутствие собственной силовой команды. Отсутствие влиятельных и авторитетных медийных спикеров, способных нудно, долго и профессионально пояснять шаги. До. А не по факту. Хотя по факту объясняют произошедшее только медийные враги Ермака. Отсутствие чёткого понимания общественных настроений). А без этого у нас никак. Даже если ты прав, пассионарии быстро тебя съедят...

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