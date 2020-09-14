Єрмак – послам G7: Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру на Донбасі

Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру на Донбасі з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані на зустрічі лідерів країн нормандського формату в Парижі в грудні 2019 року.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн "Великої сімки" в понеділок, 14 вересня, передає пресслужба ОП.

"Ми вдячні за вашу підтримку і хочемо максимально прозоро і докладно донести до вас позицію України і той алгоритм, за яким ми йдемо до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі", – сказав Єрмак.

Він запевнив, що для інформування українців про деталі переговорів і реалізації плану дій щодо досягнення миру буде посилена комунікація, а учасники зустрічей на рівні радників і в ТКГ проводитимуть роз'яснювальну роботу, "щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що потрібно зробити всім разом, щоб в найкоротші терміни досягти миру".

В ОП відзначили, що у зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, народний депутат Андрій Костін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі не всі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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