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5 грудня • оновлено в 16:29
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Єрмак підтвердив найгірший сценарій по Донбасу

5.9т
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Пані та панове, всі уважно прочитали сьогоднішні заяви, зроблені заступником Зеленського Єрмаком в Лондоні? Мені щось здається, що ні.

Бо насправді - це повний п*здець. Та ще й сказаний саме тією особою, яка цей п*здець і готує. Отже, якщо коротко, без еківоків та слів прикриття, то, по факту, Єрмак підтвердив найгірший сценарій:

1) Україна готова вносити зміни до Конституції щодо надання ОРДЛО особливого статусу. І хай там що він говорить про "ніякої федералізації", важлива ось ця фраза: "Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження". Ті ж яйця, але в профіль. Мета рашки - виконана.

2) Зеленський і ко будуть просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи на Донбасі. "Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території. Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак. Тобто, ми ВЖЕ ГОТОВІ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ З ТЕРОРИСТАМИ З ОРДЛО. Просто це мають бути правильні терористи - яких знає Сивохо, напевно. Що і є головною метою рашки.

3) Ну, й вишенька на тортику. Зеленський збирається на початку наступного року таки імплементувати формулу Штайнмаєра. В якості змін до закону про особливості місцевого самоврядування на непідконтрольній території Донбасу, який збираються продовжити вже цього місяця.

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В ж*пу "реформы", если строите тюнингованную Россию под названием "братская Украина" – Дроздов

4) Ми готові створювати щось типу РосУкрЕнерго-2 для прямих закупівель російського газу. Це вже не Єрмак сказав, а випливає з усього озвученого людьми з команди Зеленського по сабжу. Плюс кремль чітко вхопив Зеленського за яйця через заяви останнього про зниження тарифів. Й тепер путін буде йому викручувати руки ще більше.

Що ж, нинішня влада прямим курсом веде корабель під назвою "Україна" на рифи. Маємо всі шанси на всі погані сценарії, які тільки може вам намалювати уява. А найгірше - що немає ні того, хто б міг це реально зупинити, ні реальної альтернативи Зеленському. Фанатів "сивочолого гетьмана" прошу не турбувати. Що ж, здається, на нас очікує дуже гаряча зима...

ЗИ: А, до речі, 2 перших місця в українському сегменті ютюба за популярністю за цей рік взяв російський бидло-співак Артур Пірожков, який співає про "алкоголічку" та про "любви не дала". Завіса, друзі, завіса.

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Новини Росії нормандський формат
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Буткевича
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Второй Вилли
Второй Вилли
Где это чудо ермак возьмет 300 голосов для изменения Конституции??)))))
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Руденко Вован
Руденко Вован
Прийдеться нарика и уклониста опустить на землю.
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Ш. Олег
Ш. Олег
На с*мом д*ле, с*туация пр*дельно пр*ста - н*жно вс*го л*шь р*шить д*лeмму: 1) сд*лать бл*го для Укр*ины, но при этом одн*временно в в*игрыше т*кже ок*жутся Дoнб*сс и Рoc*ия, или 2) подoср*ть Ро*cии и Донб*cсу, но Укр*ина при этом тоже пр*играет. Вот и всё. Посм*трим, как*я ипoст*сь с*годняшней Укр*ины в*зьмёт в*рх на встр*че в П*риже - л*бовь н*рмальных гр*ждан к св*ей стр*не или противоeст*ственная, самор*зрушающая н*нависть н*цистов к Ро*cии и вс*му, что с ней св*зано. Тут уж как в ан*кдоте: всё, что п*лучишь ты, твой с*сед пол*чит вдв*йне. П*глядим, к*ков ок*жется в*бор - м*p и бл*гополучие или в*кoлотый глаз. Оч*нь х*чется, чтобы п*рвое. Но, откр*венно г*воря, ш*нсов окpив*ть б*льше…
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Ш. Олег
Ш. Олег
Охрименко Вадим, нет, не обкуренный. Вернее, я курю, но только обычный табак, без добавок. :) А что касается "Рашки и блага"… Даже дьявол совершает порой добрые дела. Как там у Гёте? "Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо." :) Мне кажется, что если на Востоке Украины - по обе линии фронта - перестанут г*бнуть люди, и при этом Р*ссия не станет вводить свои войска в Киев и Львов (а я готов биться об заклад на любую сумму, что не станет! спорим?), то для украинцев - всех - это будет благо. И никакой "капитуляцией" это не будет и близко. Просто где-нибудь в Житомире матерям не придётся больше хоронить своих детей, а детям - матерей на Донбассе.
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
Ш. Олег, Рашка и благо для Украины!!!??? Ты че обкуренный? Фантаст!
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