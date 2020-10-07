"Єрмак – агент ГРУ" і нові зальоти Колі Оболонського: Лерос оприлюднив другий випуск розмов Тищенка та Комарницького

Народний депутат України Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "наглядача" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів.

Ролик з'явився на YouTube-каналі Лероса. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенка, погрози Леросу, а також інформацію про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак – "агент ГРУ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Погрози Леросу

На "плівках" Комарницький обговорює з одним зі своїх партнерів і безпосередньо з Тищенком способи залякування Гео Лероса.

"Я говорю про те, що не знайомий ні з Леросом, ні з Дубінським. Справ загальних не мав. А ви знаєте, яка зараз відповідальність за те, що я йому вухо відкручу? 17 тисяч гривень. Ось поставлю камеру, скажу "Здрастуйте", відкручу вухо. Ми ж граємо в шахи, а не в цей. А я пропоную зіграти в Чапаєва. Подумайте, я можу це зробити. я організую, їх просто візьмуть на хабарі. Одного і другого. просто приймуть без якихось публічних дискусій . Їх грамотно зіб'ють", – говорить Комарницький.

"Дивіться, подумайте, будь ласка, про це. Я буду на зв'язку. Але повинна бути програма щодо Дубінського, щодо Лероса. Може, я його обійму в ресторані, щоб він яскраво-червоний став. Балончиком його пофарбувати, обняти, зеленочкою облити. Пробігтися. Скільки він бігає? Можу наручниками пристебнути і 10-ку пробігтися, так, щоб кайфонули", – додав чоловік, голос якого схожий на Комарницького.

"Наглядач" підкреслив, що таким чином хоче помститися Леросу за озвучування "гидоти" про нього. Нібито за це потрібно відповідати "за нашим законом", говорить Комарницький.

"О, бл*ть, може якесь відро бруду вилити йому на голову? Вилити г*мна і сказати: "Ось, на тобі". На камеру. Тобто можна взяти камеру, зарядити йому по ї*алу і заплатити відразу йому, 17 тис. грн. Ти подумай, мені здається, що нам треба щось яскраве", – озвучив він свою ідею вже в розмові з Тищенком.

Тищенко і Комарницький обговорюють замовне інтерв'ю для "відбілювання"

Не менш резонансна частина "плівок" – обговорення замовного інтерв'ю для відбілювання репутації Тищенка і Комарницького. У розмові соратники думають, як правильно розставити пріоритети і вести бесіду. Також піднімається питання тем для інтерв'ю. Розмова ведеться між нардепом, Комарницьким і якимось Антоном з "Вестей".

Ключові теми – відхрещування від корупції при будівництві Подільсько-Воскресенського моста, цькування Лероса і виправдання "наглядача" за Києвом.

"Історія дуже проста: на адресу як би від Воскресенського моста. І напевно сам міст. Від мого будинку, дивіться, слухайте, плани мого будинку шукали, Воскресенський міст. Плани мого будинку, де живе троє моїх дітей, четверо моїх дітей. Одна дружина, четверо дітей, вриваються охоронці озброєні. Більше 20 осіб, Антоне, в бронежилетах, оточують будинок, залишилося тільки танки підтягнути", – озвучує свої ідеї Комарницькому Тищенко.

"Де ось таке ставлення до бізнесу в країні після того, як президент пообіцяв будь-якому бізнесмену, який вкладає в Україну бізнес-няню. Є інформація, що вони хотіли підкинути в будинок зброю і наркотики", – додав скандальний нардеп.

Зі свого боку Антон з "Вестей" пропонує порушити тему "конфлікту Вавриш, Богдан і ще нормальні".

Також співрозмовники підкреслюють, що в інтерв'ю обов'язково потрібно згадати нардепів Дубінського і Лероса.

"А інформація про те, що мене охороняє "Альфа". Він, Лерос, перший про це написав. У нього, у цього г*мнюка є офіційна відповідь від СБУ. Він же про це не говорить", – підключився до розмови Комарницький.

"Шо з власником "Вестей" ти думаєш? Як у тебе стосунки? Щоб просто я не опинився в дивній ситуації. Тільки поговори зі Стьопою, нормально. Рівень високий", – звертається до Антона "наглядач.

Звернення Лероса до Зеленського через Єрмака "агента ГРУ"

В кінці ролика Лерос емоційно звернувся до президента Володимира Зеленського та звинуватив його у приведенні до влади ворожих агентів, бандитів та корупціонерів.

"Це Зеленський зробив Тищенка депутатом, а Комарницького – "наглядачем" за Києвом. Він зробив другою чи навіть першою людиною в державі агента ГРУ РФ пана Єрмака, який повністю працює в інтересах ворога. Це не Єрмак чи Тищенко винні в корупції та бандитизмі – це ви, пане президенте! Ідіть у відставку, бо українці знесуть на х*р ваш режим. ДумайтЕ!" – сказав Лерос.

Згідно з чутками, в 90-х Тищенко був активним учасником злочинних угруповань, завдяки допомозі яких сколотив цілий статок.

З огляду на низку розслідувань, ресторатором Микола Тищенко став не просто так. Стартовий капітал для свого бізнесу він заробив аж ніяк не чесним шляхом. Так, за інформацією видання "Відкрита Україна", раніше шоумен мав злодійську кличку "Коля Оболонський".

За деякими відомостями, в 1988 році він зв'язався із злочинним угрупованням і, досягнувши певних успіхів, із шумом із нього пішов. Зараз, кажуть джерела, ресторатор розпрощався з бандитським минулим, однак нібито й далі вдається до незаконних методів ведення бізнесу.

Чим ще відзначився Тищенко

Микола Тищенко є кумом голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Колишній глава ОП Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону говорив про істотний вплив Тищенка на президента Володимира Зеленського.

"Тищенко не просто моральний авторитет, а й візіонер. Він користується довірою суспільства, довірою менеджменту Офісу президента і самого президента", – заявив він.

Сам Тищенко відомий своїми курйозами. У травні 2019 року він взяв участь у розважальному шоу "Караоке на колесах", де під музику в машині станцював тверк.

Восени минулого року Тищенко осоромився через "формули Штайнмаєра". Рішення конфлікту на Донбасі він спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку".

У квітні стало відомо, що ресторан Тищенка "Велюр" у Києві відкрито працює під час жорсткого карантину. За це він потрапив під шквал критики українців.

А коли на столичних Позняках вибухнув житловий будинок, нардеп приїхав до постраждалих мешканців із лимонами, буцімто їм потрібні вітаміни.

У травні пранкер Джокер дізнався про таємну зустріч Тищенка з так званим "смотрящим" за Києвом бізнесменом Денисом Комарницьким. "До 9 вечора партнери про щось терли. А після роз'їхалися по домівках", – повідомив Джокер.

У червні Тищенко зайнявся облаштуванням пісочниць на столичних дитячих майданчиках. До того ж робітники явно перестаралися, наповнивши пісочниці з гіркою. Це розсмішило користувачів соцмереж.

Депутат Київради Ігор Мірошниченко заявив, що Тищенко та Комарницький підкуповують виборців викраденим із майданчика ВАТ "Мостобуд" піском. Йдеться про земельну ділянку площею 16,7951 га, розташовану по вул. Промисловій у Голосіївському районі Києва.

За інформацією активістів, "Мостобуд" контролюється Тищенком та Комарницьким і незаконно намиває пісок на майданчику комунальної власності. Через злочинну діяльність кияни втрачають мільйони гривень, а через безконтрольне намивання страждає екосистема Дніпра.

Хто такий Комарницький

З 2008 по 2014 рік – депутат Київради VI скликання. Був співголовою фракції "Блоку Леоніда Черновецького", членом постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

У серпні 2010 року він був обраний головою наглядової ради ПАТ "Київміськбуд".

У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Комарницького до двох років умовно за побиття адвоката Гранцева. Після зміни влади в 2019 році Комарницький став новим "смотрящим" на київському ринку нерухомості. За твердженням ЗМІ, глава Офісу президента Андрій Єрмак через Комарницького взяв під свій контроль практично всі великі тендери в Києві й через своїх людей займається вимиванням коштів зі столичного бюджету.

У травні 2020 року Джокер оприлюднив аудіо, на якому нібито Комарницький вимагає від заступника глави КМДА В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проєкти й погрожує кримінальними справами.

Тоді Лерос вимагав від ОП прокоментувати зв'язки зі "смотрящим" Комарницьким і його вплив на владу Києва.

Також варто відзначити, що в списку партії "Перемога Пальчевського" на виборах до Київради є Олександр Сергійович Комарницький – найімовірніше, брат Дениса Комарницького.