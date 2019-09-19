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19 вересня • оновлено в 14:13
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"Ерекції не буде?" Глава МОЗ сказала, чому навчить українців

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Новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не буде давати українцям поради в Facebook, як це робила її попередниця Уляна Супрун.

Про свої плани Скалецька розповіла "Стране". Вона додала, що при цьому має намір проводити комунікацію з населенням, але робити буде це своєрідно.

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"Я, наприклад, буду пояснювати, як правильно отримувати послуги сфери охорони здоров'я. Як комунікувати з доктором, про що у нього обов'язково потрібно запитати на прийомі. Щоб не було так, коли з'їв смажену ковбаску, і всі старання лікаря і все лікування були змарновані, тому що на прийомі забули обговорити дієту", – уточнила Скалецька.

У відповідь на запитання журналістів, вона додала, що рад по підвищенню ерекції давати не буде.

"Думаю, я не фахівець з підвищення втраченої ерекції. Ні..., може, я і фахівець, але не на посаді міністра", – заявила Скалецька.

Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скалецька – експерт Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку в скандальній листуванні нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав "своєю людиною".

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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