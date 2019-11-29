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29 листопада • оновлено в 10:41
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"Емоційно нестабільний": Соколова розповіла, як її "кинув" Зеленський

11.4т
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Президент України Володимир Зеленський постійно уникав зустрічей з відомою журналісткою Яніною Соколовою.

Про це вона сама розповіла в інтерв'ю для "Української правди", зазначивши, що тільки глава держави "кинув" її.

Соколова додала, що вела переговори із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, який постійно переносив терміни зустрічі.

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"Я тобі можу показати листування з Кирилом Тимошенком, який мені сказав: "Все. Давай наступного тижня все організуємо". Я йому: "Добре, ти мені скажи, яка точна дата, ми замовимо камери". Він відписує: "Добре, в суботу скажу". У суботу Кирило: "Ну, почекай ще трохи, ми спочатку сходимо до когось". Потім: "Ну, ми сходили до Гордона, почекай ще трохи". Я кажу: "Слухай, я не можу ще трохи. Коли ви конкретно прийдете?". "Ну, подивимося", – згадувала журналістка.

Соколова наголосила, що дуже розлютилася, адже Зеленський зривав їй ефіри.

"Поясню: це треба замовляти знімальну групу, щоб вона приїхала і все це познімала. І це не сьогодні захотіла, а завтра приїхали. Треба заздалегідь, бо це техніка і план зйомок на каналі. Ну, коротше. Тоді я вже записала відео, на що Тимошенко написав мені: "Тепер ми точно не прийдемо", – додала вона.

Зеленський і Соколова

Зеленський і Соколова

При цьому вона розповіла, що із Зеленським вийшло б цікаве інтерв'ю через його емоційну нестабільність.

"З Зеленським мені було б дуже цікаво, саме тому, що він емоційно нестабільний. Є дуже багато речей, які могли б його зачепити. А я дівчина досить щира. Тому я б йому просто ва-банк говорила те, що думаю, і те, що запитують мене глядачі. Було б класно", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова розповіла, що поїздка президента України Володимира Зеленського до добровольців у Золоте (Донбас), де має відбутися розведення військ, – просто шоу.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Кирило Тимошенко Яніна Соколова Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю Офіс президента
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
"Эмоционально нестабильный" - ласково то как! Почему не назвать вещи своими именами - ДЕГЕНЕРАТ и НАРКОМАН!
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1
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
А чого дивуватися, зевель звик до виступів за сценарієм, імпровізації у нього бездарні, швидко переходять у грубощі і намагання закрити рота опоненту. Очікувано, що воно піде тільки до "свїх" інтерв"юерів.
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2
1
Стерлик Владимир
Стерлик Владимир
нужно бороться с этой зеленой плесенью всеми доступными способами,а иногда и недоступными...
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Стерлик Владимир, "а иногда и недоступными..." - Ви поставили три крапки - злочинними, чи як?
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