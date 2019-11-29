"Емоційно нестабільний": Соколова розповіла, як її "кинув" Зеленський

Президент України Володимир Зеленський постійно уникав зустрічей з відомою журналісткою Яніною Соколовою.

Про це вона сама розповіла в інтерв'ю для "Української правди", зазначивши, що тільки глава держави "кинув" її.

Соколова додала, що вела переговори із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, який постійно переносив терміни зустрічі.

"Я тобі можу показати листування з Кирилом Тимошенком, який мені сказав: "Все. Давай наступного тижня все організуємо". Я йому: "Добре, ти мені скажи, яка точна дата, ми замовимо камери". Він відписує: "Добре, в суботу скажу". У суботу Кирило: "Ну, почекай ще трохи, ми спочатку сходимо до когось". Потім: "Ну, ми сходили до Гордона, почекай ще трохи". Я кажу: "Слухай, я не можу ще трохи. Коли ви конкретно прийдете?". "Ну, подивимося", – згадувала журналістка.

Соколова наголосила, що дуже розлютилася, адже Зеленський зривав їй ефіри.

"Поясню: це треба замовляти знімальну групу, щоб вона приїхала і все це познімала. І це не сьогодні захотіла, а завтра приїхали. Треба заздалегідь, бо це техніка і план зйомок на каналі. Ну, коротше. Тоді я вже записала відео, на що Тимошенко написав мені: "Тепер ми точно не прийдемо", – додала вона.

Зеленський і Соколова

При цьому вона розповіла, що із Зеленським вийшло б цікаве інтерв'ю через його емоційну нестабільність.

"З Зеленським мені було б дуже цікаво, саме тому, що він емоційно нестабільний. Є дуже багато речей, які могли б його зачепити. А я дівчина досить щира. Тому я б йому просто ва-банк говорила те, що думаю, і те, що запитують мене глядачі. Було б класно", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яніна Соколова розповіла, що поїздка президента України Володимира Зеленського до добровольців у Золоте (Донбас), де має відбутися розведення військ, – просто шоу.

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