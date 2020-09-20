Ексв'язень Кремля Панов став кандидатом у мери Енергодара від "ЄС"

Кандидатом на пост міського голови Енергодара від партії "Європейська солідарність" став колишній в’язень Кремля, ветеран російсько-української війни на Донбасі Євген Панов.

Таке рішення ухвалила конференція Запорізької територіальної організації партії, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Євген Панов – ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних Силах України у найгарячіші роки російсько-української війни на Донбасі, політичний в’язень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодара, один із засновників ГО "Енергодарське об’єднання – захисники України".

"Вперше в місті Енергодар з’явилась політична сила, що об’єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом – не тільки географічно, але і ментально. Ключові тези нашої команди – це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей та економіка для людей. Моя команда простих людей, але важливих професій – це юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці, які готові боротися за довіру людей і відстоювати їх інтереси у всіх сферах. Енергодарська команда не має відношення до жодних бізнесово-політичних груп, та в наших списках не буде жодного "колишнього" депутата", – зауважив Панов.

Він наголосив, що має бажання зробити Енергодар зручним містом для кожного жителя, незалежно від віку та соціального статусу.

"Я вмію слухати і радитись. Готовий сприймати критику, зауваження і пропозиції. Зауважу, що маю нульову терпимість до проявів несправедливості та корупції, тому, головний та першочерговий захід – знищення корупції. Я гарантую, що зроблю процес розподілу бюджету відкритим для кожного. Так формується влада людей і довіра людей до влади. І для цього необхідно виконувати всього два правила – говорити тільки правду. І робити тільки те, що сказав, і тоді нічого не треба вигадувати", – переконаний Панов.

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