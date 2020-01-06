Екссоратниця Януковича напророкувала Україні "криваву різанину". Відео

Колишня прессекретарка Віктора Януковича Ганна Герман напророкувала Україні "криваву різанину" проти чинної влади.

Про це вона розповіла в ефірі "112", коментуючи продаж української землі.

"Уявіть собі, якщо ми продамо хоч би 10% землі, а потім продамо всі інші землі, а їх куплять ті, хто має великі гроші, ми продамо Україну. Я думаю, що це не буде просто в Україні. Не думаю, що українці легко дадуть себе обдурити під шумок всіх акцій, які тут влаштовують для відволікання уваги", – повідомила вона.

На думку Герман, продаж землі обернеться катастрофою в країні.

"Я думаю, що за землю будуть бити, і будуть бити сильно, якщо у народу захочуть цю землю забрати. Не можна сподіватися на те, що активні українці виїхали. Буде важко вкрасти. Я б хотіла, щоб для тих, хто це намагається зробити, так тиснуть на це – стане катастрофою. Це закінчиться кривавою різаниною. Я не раджу з цим жартувати", – вважає колишня соратниця Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ганна Герман обурилася через те, що Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі.

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