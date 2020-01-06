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6 січня • оновлено в 16:20
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Екссоратниця Януковича напророкувала Україні "криваву різанину". Відео

5.4т
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Колишня прессекретарка Віктора Януковича Ганна Герман напророкувала Україні "криваву різанину" проти чинної влади.

Про це вона розповіла в ефірі "112", коментуючи продаж української землі.

"Уявіть собі, якщо ми продамо хоч би 10% землі, а потім продамо всі інші землі, а їх куплять ті, хто має великі гроші, ми продамо Україну. Я думаю, що це не буде просто в Україні. Не думаю, що українці легко дадуть себе обдурити під шумок всіх акцій, які тут влаштовують для відволікання уваги", – повідомила вона.

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На думку Герман, продаж землі обернеться катастрофою в країні.

"Я думаю, що за землю будуть бити, і будуть бити сильно, якщо у народу захочуть цю землю забрати. Не можна сподіватися на те, що активні українці виїхали. Буде важко вкрасти. Я б хотіла, щоб для тих, хто це намагається зробити, так тиснуть на це – стане катастрофою. Це закінчиться кривавою різаниною. Я не раджу з цим жартувати", – вважає колишня соратниця Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ганна Герман обурилася через те, що Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
земельна реформа
Особи
Анна Герман Віктор Янукович
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания"..." // Для отвлечения внимания в т.ч. и это шоу с поездкой в Оман. А вот на счёт позволения украинцев - так никто не будет спрашивать и рабы с рабской психологией молча и покорно все это примут. Все майданы были организованы и оплачены западом, устраивать Майдан против продажи земли западу запад конечно не будет.
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Рыги против рынка земли потому, что у них полный пролет без доступа к корыту.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ctrah Vitas, Тебе легче, что землю продадут транснациональным корпорациям? Почитай и посмотри фильмы (не российские) что они сделали с землёй в Латинской Америки. И почитай что творится с землёй в России, которую продали пусть не зарубежным, а своим, но агрохолдингам - в деревнях люди за околицу не могут выйти, пасти скот негде - частная собственность.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Если учесть что более половины земли находится во владении соратников Анны Герман по Партии Регионов и семьи Януковича, а у них эту землю заберут, то естественно рыгам и легитимной семье это не понравится. Ведь земелька то у них в аренде. А пацанам это не понравится и это точно))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Лапоть Чубатый, в первую очередь право на покупку имеют арендаторы.
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