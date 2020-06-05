Експосол закликав не шукати зради Порошенка у "плівках Деркача": вигідно Росії та корупціонерам!

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що, на його думку, Україна виглядає смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він повідомив "5 каналу". На його переконання так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком та колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом були відредаговані для того, щоб створити більший резонанс (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Мені здається, що Україна виглядає недолуго, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс. Небезпека у тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США. Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки Україну суперечливою для американців", – зазначив він.

Гербст додав, що, на його думку, це вигідно Росії та "окремим українським корупціонерам", а лобіюють ці інтереси певні медіа.

"Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України знаходиться в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", – заявив Гербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з буцімто розмовою Порошенка і Байдена датовані 2015-2016 роками.

Однак у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Джерела OBOZREVATEL у спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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