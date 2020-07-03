Експерти озвучили причину падіння рейтингу Зеленського.

Падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського, зафіксоване в червні, є закономірним, оскільки він мав великий кредит довіри народу, але не доводив його реальними справами.

Такую думку висловив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає "РБК-Україна". За його словами, рейтинги Зеленського повторюють ту ж тенденцію, що спостерігалася в перший рік президентства Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.

"Приблизно через рік більша частина виборців починає оцінювати владу за її діями. І я думаю, що негативний баланс довіри-недовіри до Зеленського насамперед обумовлений тим, що українці не відчули жодних значних та якісних змін. У наболілих і проблемних сферах для населення ніяких зрушень не сталося", – уточнив Биченко.

Водночас він припустив, що якби не карантин, то показники довіри до Зеленського зараз могли б бути ще нижчими. На його думку, карантин став дуже зручним аргументом для пояснення падіння економіки.

Зі свого боку, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань також вважає, що причина падіння рейтингів Зеленського полягає в нездійснених очікуваннях виборців – він обнадіював українців популістськими заявами.

"Як наслідок, зараз у нас більшість українців вважає, що країна знову рухається в неправильному напрямку. На цьому тлі, відповідно, падають і рейтинги схвалення Зеленського. Проти його рейтингу працює й те, що раніше він обнадіював виборців безліччю популістських ініціатив. А зараз люди бачать, що вони не виконуються", – пояснив Гарань.

На думку політолога Володимира Фесенка, на останні рейтинги могли ситуативно вплинути протести на Банковій 17 і 18 червня. Він допустив, що в частини виборців Зеленського міг виникнути ефект сприйняття слабкості влади. Крім того, Фесенко звернув увагу, що до кінця червня президент перебував на самоізоляції й не записував ніяких відеозвернень.

На думку Фесенка, економічні, соціальні та психологічні проблеми, що виникли в результаті епідемії та карантину, також негативно позначилися на рейтингових позиціях Зеленського.

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто припустив, що причиною падіння рейтингу Зеленського могло стати погіршення соціально-економічного добробуту українців.

"І багатьом складно відрізнити, де на це вплинула пандемія, а де – невдалі дії влади. До того ж, як показують дані опитувань, більшість громадян не розділяють, які питання належать до компетенції президента, Верховної Ради чи уряду. У їхньому розумінні в нас у країні за все відповідає президент", – пояснив Паніотто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то за Зеленського проголосували б лише 34,6% українців, які визначилися з симпатіями й готові прийти на дільниці.