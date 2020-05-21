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21 травня • оновлено в 15:33
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Ексохоронець Єльцина назвав Януковича "агентом КДБ"

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Експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Російської Федерації, назвали ймовірним "агентом КДБ".

Таке припущення висловив колишній начальник служби охорони першого президента Росії Бориса Єльцина Олександр Коржаков. Про це він сказав в коментарі "Гордону".

Зокрема, в інтерв'ю йшлося про те, що колишній підполковник КДБ Володимир Попов у своїй книзі вказував, нібито практично всі російські мільярдери й олігархи – це агенти КДБ.

Коржаков і Янукович

Коржаков і Янукович

"Ну слухайте, за тією ж логікою, Янукович, який двічі відсидів і після цього їздив..." – поцікавилися в Коржакова.

"А ти сумніваєшся, що він був агентом, чи що? Я не сумніваюся", – сказав він у відповідь.

Водночас додав, що єдиний, хто не підходь під опис "агента КДБ" в російському уряді, це нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

"Ось його біографію дивлюся – начебто він не потрапляє під це. Такий мужик, самостійний. Хоча і не бідний", – додав Коржаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон заявив, що експрезидент-утікач Віктор Янукович "дуже хоче дати йому інтерв'ю".

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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