"Якийсь карлик!" Ексканцлер Німеччини Шредер образив посла України

Колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть", лобіст Кремля Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Про це йдеться в публікації української служби Deutsche Welle. Під час подкасту, Шредер різко висловився про українського посла, який критикував його раніше, назвавши дипломата "карликом".

"Не варто дошкуляти один одного санкціями. Я намагався сказати, що це справедливо і по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?" – запитав Шредер.

На це його колишня прессекретарка Бела Анда, яка також брала участь в подкасті сказала: "Посол, так",

"Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні ... Це нікого не цікавить, навіть в Німеччині", – сказав Шредер, при цьому не вимовляючи імені українського посла Андрія Мельника.

Як пише видання, привід для випаду Шредера – інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

У німецьких ЗМІ в цілому позитивно сприйняли новий проект Шредера, однак слово "карлик" про українського посла, як пише видання, деяких оглядачів неприємно здивувало.

За інформацією видання, ліволіберальна газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово – єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися в словах ведучого Анди про те, що під час запису бесіди в адвокатській конторі ексканцлера в Ганновері вживають тільки воду і каву. "Не можна бути повністю впевненим, що так було до кінця запису", – іронізує газета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Посол України в Німеччині Андрій Мельник посперечався з Шредером про те, що Крим повернеться в Україну ще за його життя.

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