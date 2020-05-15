Кремль дуже сильно зацікавлений закінчити війну на Донбасі вже в цьому році.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав ексдепутат Держдуми, який втік з Росії, Ілля Пономарьов. Він нагадав про візит заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Берлін, де він зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Меркель в особистій бесіді з Козаком хотіла зрозуміти, де та точка компромісу, на яку готова піти Москва. Одна справа, що публічно вони будуть продовжувати твердити "Мінські угоди", але повинна ж бути якась неформальна точка для компромісу. Її треба було б почути, і це була основна задача зустрічі з Козаком", – зазначив Пономарьов.

Пономарьов розповів, як Зеленський може домовитися з Путіним

За його словами, Москва вимагатиме амністію для терористів і статус російської мови на Донбасі.

"Це те, що компромісу навряд чи підлягає. Зате те, що підлягає, це визначення, що таке особливий статус. І найбільш дискутабельне питання – це питання про порядок переходу до України контролю кордону", – додав ексдепутат Держдуми.

Він підкреслив, що основний фактор, який штовхає Кремль до домовленостей – це втома російських еліт від міжнародних санкцій.

"Путіну весь час своє ж оточення говорить, що для економічного розвитку і нормального існування країни потрібно мати нормальні відносини з Заходом. Без цього неможливо залучати інвестиції, брати кредити. Ще й цей дамоклів меч, який персонально постійно висить над усіма елітами. Ось тому Путіна весь час рухають домовитися про щось", – заявив Пономарьов.

За його інформацією, дедлайном було 9 травня, свято 75-річчя Перемоги, коли всі повинні були приїхати в Москву, але оскільки цього не сталося, термін зрушився на 3 вересня.

"До цього моменту Путіну важливо продемонструвати світові, що ми тут домовилися, з Україною все нормально, війна припиняється і давайте знімати з нас санкції. Думаю, Путін мислить приблизно так", – констатував ексдепутат Держдуми.

Він вважає, що тепер першочергове завдання для президента України Володимира Зеленського – не упустити це вікно можливостей і добитися миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Козак 13 травня прилетів до Берліна на переговори з радниками Ангели Меркель. Головною темою було обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому на зустріч не запросили представників Франції та України, які також входять в нормандську четвірку.

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