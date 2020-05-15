Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Ексдепутат Держдуми Пономарьов дав втішний прогноз щодо війни на Донбасі

6.1т
Читати матеріал російською

Кремль дуже сильно зацікавлений закінчити війну на Донбасі вже в цьому році.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав ексдепутат Держдуми, який втік з Росії, Ілля Пономарьов. Він нагадав про візит заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Берлін, де він зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Меркель в особистій бесіді з Козаком хотіла зрозуміти, де та точка компромісу, на яку готова піти Москва. Одна справа, що публічно вони будуть продовжувати твердити "Мінські угоди", але повинна ж бути якась неформальна точка для компромісу. Її треба було б почути, і це була основна задача зустрічі з Козаком", – зазначив Пономарьов.

Пономарьов розповів, як Зеленський може домовитися з Путіним

Пономарьов розповів, як Зеленський може домовитися з Путіним

За його словами, Москва вимагатиме амністію для терористів і статус російської мови на Донбасі.

"Це те, що компромісу навряд чи підлягає. Зате те, що підлягає, це визначення, що таке особливий статус. І найбільш дискутабельне питання – це питання про порядок переходу до України контролю кордону", – додав ексдепутат Держдуми.

Він підкреслив, що основний фактор, який штовхає Кремль до домовленостей – це втома російських еліт від міжнародних санкцій.

"Путіну весь час своє ж оточення говорить, що для економічного розвитку і нормального існування країни потрібно мати нормальні відносини з Заходом. Без цього неможливо залучати інвестиції, брати кредити. Ще й цей дамоклів меч, який персонально постійно висить над усіма елітами. Ось тому Путіна весь час рухають домовитися про щось", – заявив Пономарьов.

За його інформацією, дедлайном було 9 травня, свято 75-річчя Перемоги, коли всі повинні були приїхати в Москву, але оскільки цього не сталося, термін зрушився на 3 вересня.

"До цього моменту Путіну важливо продемонструвати світові, що ми тут домовилися, з Україною все нормально, війна припиняється і давайте знімати з нас санкції. Думаю, Путін мислить приблизно так", – констатував ексдепутат Держдуми.

Він вважає, що тепер першочергове завдання для президента України Володимира Зеленського – не упустити це вікно можливостей і добитися миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Козак 13 травня прилетів до Берліна на переговори з радниками Ангели Меркель. Головною темою було обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому на зустріч не запросили представників Франції та України, які також входять в нормандську четвірку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ілля Пономарьов Ангела Меркель Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас війна нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
6
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги