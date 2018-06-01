Екс-регіонал, який втік в Росію, зібрався в президенти України

Колишній член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Росії, збирається висунути свою кандидатуру на вибори президента України, які відбудуться в березні 2019 року.

Про це заявив екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, який ховається в Росії, в відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що кандидатуру Олійника висуває "Комітет порятунку України", куди увійшли українські політики-втікачі.

"Ми свою думку висловили ще два роки тому. У нас є кандидат. Це Володимир Олійник - депутат кількох скликань, відомий політик. Людина, яка на відміну від так званих кандидатів не замішана в корупційних скандалах, ні в яких кримінальних справах", - заявив він.

За словами Азарова, Олійник є "справжнім патріотом України".

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"Так, він не змирився з незаконним державним переворотом. У нього дуже непроста доля - він був змушений виїхати з України, будинок його спалили, син лежав у реанімації, побитий так званими патріотами. Чоловік багато переніс і багато перестраждав", - розповів політик-втікач.

Втім, за словами Назарова, екс-регіонал не махнув рукою і не втратив віру в Україну.

"Олійник - дуже самокритична людина і ми готові надати йому всебічну підтримку. Це людина, яка добре знає історію України, любить свою країну, любить свій народ - це найголовніше", - зазначив Азаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня Олійник натякнув, що незабаром Україну нібито можуть чекати масштабні потрясіння і провокації.