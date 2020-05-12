Головна Новини
12 травня • оновлено в 17:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Колишній "король контрабанди" Павлюк очолив кампанію "Слуги народу" на наступних виборах – ЗМІ

1.6т
Читати матеріал російською

Неофіційним керівником виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах став Ілля Павлюк, якого в ЗМІ називають "королем контрабанди". Також він курує старих представників "Зе! Команди", які працювали в регіонах на попередніх виборах.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела. За інформацією видання, Павлюка називають тіньовим керівником нинішньої виборчої кампанії команди Зеленського. Джерело стверджує, що йому навіть пропонували офіційну посаду, але той відмовився.

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – заявило джерело.

Ілля Павлюк

Ілля Павлюк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Іллі Павлюка є вплив на частину народних депутатів від "Слуги народу". А за часів правління експрезидента Віктора Януковича, що втік з України, ЗМІ називали Павлюка "вирішалкою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Місце
Україна
Теги
контрабанда Выборы 2019
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • Італія прискорила вихід із карантину, а Іспанія ввела обов'язкову самоізоляцію для туристів.

  • Вчені виявили причину високої смертності від COVID-19 – знайшовся зв'язок із раком і діабетом.

  • Названа категорія пацієнтів, які мають найпотужнішим імунітетом до коронавірусу.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги