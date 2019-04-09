Судьба страны в наших руках.

Меня не оставили равнодушным удивление и горечь в словах матери Владимира Зеленского о своём непонимании травли её сына. Я выражаю ей полное сочувствие, так как сам являюсь отцом, хотя не политического деятеля но,политического журналиста.

Сколько клеветы и лжи я прочитал, и читаю до сих пор" в различных средствах массовой информации и социальных сетях про своего сына- трудно себе представить.

Никому не пожелаю жить в той тревоге и напряженности, когда, во времена Майдана, сотрудница принесла мне сообщение в фейсбуке, где Виталик написал, что ему взламывают дверь. Когда я позвонил ему и сказал, что я сейчас выезжаю, он ответил: "а чем ты поможешь?"

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Представляете это чувство бессилия родителей не имеющих возможности помочь своему сыну.

А постоянные слежки за ним, когда он показывал мне своих "друзей". А титушки возле его дома, кричащие подонок и "ганьба".

А 112-й канал “случайно" оказавшийся возле его дома и показавший всю эту экзекуцию. Теперь он очень оппозиционный и все борцы со"злочинной владой" выступают на нем.

Я полностью понимаю беспокойство и волнение родителей Владимира по поводу дальнейшей судьбы своего сына.

Но, я не знаю, сам ли он это решил или его уговорили, но он занялся политикой на самом высоком уровне.

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Помните, в СССР была такая шутка:

Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.

Теперь по аналогии:

Есть грязь, есть большая грязь, и есть политика.

Я не понимаю зачем успешному человеку, талантливому актеру барахтаться в этой грязи. Причём это только цветочки.

Вот Порошенко все 4 года живет в атмосфере ненависти и клеветы. Тоже самое будет и с Зеленским.

Но это их выбор.

Так что , к сожалению, родителей Владимира я ничем успокоить не могу.

Я только хотел чтобы успокоились все и перестали писать всю эту мерзость и гадость про кандидатов. Не будьте скотами и перестаньте превращать в скотов здоровую часть общества.

Все для всех уже понятно. Нация сама выбирает свой путь развития. И никакие гадости уже на неё не повлияют.

А теперь подытожим отрицательные и положительные качества кандидатов.

Петр Порошенко.

1. Провальная кадровая политика.

Креатуры Пётра Алексеевича- друзья и сотрудники его фирм, преданные лично ему.

А нежелание навредить " друзьям" застопорили антикоррупционные реформы.

2. Нежелание и неспособность поломать влияние олигархической системы и создать конкурентную экономику в сферах её влияния.

3. Неспособность провести эффективную судебную реформу.

4. Невнятная информационная политика, отсутствие связей с общественностью.

5. Желание все процессы поставить под свой личный контроль.

6. Поведение штаба и политтехнологов.

Поливание грязью всех тех, кто голосовал против- это недостойно лидера нации.

Успехи .

1. Внятная и эффективная внешняя политика. У Украины практически полная поддержка всего мира.

2. Прогресс в обороноспособности и обеспечении армией отрицать невозможно.

3. Дипломатия. Ассоциация подписана, безвиз действует

4. Создание поместной украинской церкви.

Медленно, но все же, растёт экономика, средняя зарплата, пенсия.

Владимир Зеленский.

1. Отсутствие квалификации и опыта во всех аспектах полномочий президента:

⁃ госуправлении, дипломатии,представительских функциях, командовании армией, политике, договороспособности.

2. Невнятная гражданская позиция. Совершенно непонятны его взгляды, меняющиеся каждый день.

Нечто совершенно аморфно- неконкретное. Полная неопределенность.

3. Явная несамостоятельность.

Кандидат боится открытых дебатов, ни с кем не общается, кроме "ручных журналистов", все месседжи озвучивает его штаб.

4. Поведение штаба и политтехнологов.

Вся эта история с дебатами и поддельными анализами- низко и недостойно человека , потенциально несущего ответственность за всю страну.

Положительное:

Новое лицо.

Ещё не успел прикоснуться к власти и бюджету. Будущее покажет.

Что ещё нужно для выбора ? Зачем нужны ещё какие то компроматы?Что изменится?

Зачем сидят в эфирах карманные разоблачители и доводят до ужаса наивных зрителей. Оказывается Украина до того бедная страна, что приходится закупать "евробляхи".

"Мля".. если ты такой бедный- зачем тебе вообще это чудовище, изрыгающее в атмосферу углекислый газ в десятикратном размере. У нас что нет общественного транспорта. А на канале Коломойского ведущая впадает в истерику от того , что бойцы на передовой сами копают окопы. Вот в Штатах есть специальные машины.

Мадам, я сам служил в "непобедимой" советской армии и копал окопы. А в бою экскаватора не дождёшься.

Кроме всего, военный бюджет США- 800 млрд дол. а у нас- 5 млрд. Возможно нам эффективнее тратить деньги на новое вооружение?

Перестаньте слушать и верить штатным разоблачителям, получающим за это деньги.

Кстати, так начиналась Гражданская война в России 100 лет тому назад.

Вы все знаете, смотрите как можно исправить недостатки кандидата, победившего во втором туре.

Думайте не о том, что нужно кого то наказать , а о будущем своих детей и внуков.

Например, я точно знаю, что на парламентских выборах нельзя давать большинство партии Президента. Иначе он будет неуправляем.

Не забывайте, что у нас идёт война и нашей слабостью воспользуются сразу же.

Впрочем , что я вас уговариваю - мы,также как и президент,отвечаем за свою страну.

Когда-то Медведев спросил россиян: "вы поддерживаете аннексию Крыма?" Они сказали:"конечно".

"Тогда и отвечать будем вместе", сказал он.

Запомните это - виноватых не будет, мы сами решаем свою судьбу.

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