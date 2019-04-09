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/Блоги - Політика

Едуард Портніков
Едуард Портніков
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Порошенко живет в ненависти и клевете, то же самое ждет Зеленского

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Судьба страны в наших руках.

Меня не оставили равнодушным удивление и горечь в словах матери Владимира Зеленского о своём непонимании травли её сына. Я выражаю ей полное сочувствие, так как сам являюсь отцом, хотя не политического деятеля но,политического журналиста.

Сколько клеветы и лжи я прочитал, и читаю до сих пор" в различных средствах массовой информации и социальных сетях про своего сына- трудно себе представить.

Никому не пожелаю жить в той тревоге и напряженности, когда, во времена Майдана, сотрудница принесла мне сообщение в фейсбуке, где Виталик написал, что ему взламывают дверь. Когда я позвонил ему и сказал, что я сейчас выезжаю, он ответил: "а чем ты поможешь?"

Новини
Чего добивается Кремль

Представляете это чувство бессилия родителей не имеющих возможности помочь своему сыну.

А постоянные слежки за ним, когда он показывал мне своих "друзей". А титушки возле его дома, кричащие подонок и "ганьба".

А 112-й канал “случайно" оказавшийся возле его дома и показавший всю эту экзекуцию. Теперь он очень оппозиционный и все борцы со"злочинной владой" выступают на нем.

Я полностью понимаю беспокойство и волнение родителей Владимира по поводу дальнейшей судьбы своего сына.

Но, я не знаю, сам ли он это решил или его уговорили, но он занялся политикой на самом высоком уровне.

Новини
Перестать стрелять должен Путин

Помните, в СССР была такая шутка:

Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.

Теперь по аналогии:

Есть грязь, есть большая грязь, и есть политика.

Я не понимаю зачем успешному человеку, талантливому актеру барахтаться в этой грязи. Причём это только цветочки.

Вот Порошенко все 4 года живет в атмосфере ненависти и клеветы. Тоже самое будет и с Зеленским.

Но это их выбор.

Так что , к сожалению, родителей Владимира я ничем успокоить не могу.

Я только хотел чтобы успокоились все и перестали писать всю эту мерзость и гадость про кандидатов. Не будьте скотами и перестаньте превращать в скотов здоровую часть общества.

Все для всех уже понятно. Нация сама выбирает свой путь развития. И никакие гадости уже на неё не повлияют.

А теперь подытожим отрицательные и положительные качества кандидатов.

Новини
Путин проверяет, как Трамп держит удар

Петр Порошенко.

1. Провальная кадровая политика.

Креатуры Пётра Алексеевича- друзья и сотрудники его фирм, преданные лично ему.

А нежелание навредить " друзьям" застопорили антикоррупционные реформы.

2. Нежелание и неспособность поломать влияние олигархической системы и создать конкурентную экономику в сферах её влияния.

3. Неспособность провести эффективную судебную реформу.

4. Невнятная информационная политика, отсутствие связей с общественностью.

5. Желание все процессы поставить под свой личный контроль.

6. Поведение штаба и политтехнологов.

Поливание грязью всех тех, кто голосовал против- это недостойно лидера нации.

Успехи .

1. Внятная и эффективная внешняя политика. У Украины практически полная поддержка всего мира.

2. Прогресс в обороноспособности и обеспечении армией отрицать невозможно.

3. Дипломатия. Ассоциация подписана, безвиз действует

4. Создание поместной украинской церкви.

Медленно, но все же, растёт экономика, средняя зарплата, пенсия.

Новини
Русскоговорящие украинцы оккупанты? Жизнь Фарион ничему не учит

Владимир Зеленский.

1. Отсутствие квалификации и опыта во всех аспектах полномочий президента:

⁃ госуправлении, дипломатии,представительских функциях, командовании армией, политике, договороспособности.

2. Невнятная гражданская позиция. Совершенно непонятны его взгляды, меняющиеся каждый день.

Нечто совершенно аморфно- неконкретное. Полная неопределенность.

3. Явная несамостоятельность.

Кандидат боится открытых дебатов, ни с кем не общается, кроме "ручных журналистов", все месседжи озвучивает его штаб.

4. Поведение штаба и политтехнологов.

Вся эта история с дебатами и поддельными анализами- низко и недостойно человека , потенциально несущего ответственность за всю страну.

Новини
Если выиграет Зеленский — мир не рухнет

Положительное:

Новое лицо.

Ещё не успел прикоснуться к власти и бюджету. Будущее покажет.

Что ещё нужно для выбора ? Зачем нужны ещё какие то компроматы?Что изменится?

Зачем сидят в эфирах карманные разоблачители и доводят до ужаса наивных зрителей. Оказывается Украина до того бедная страна, что приходится закупать "евробляхи".

"Мля".. если ты такой бедный- зачем тебе вообще это чудовище, изрыгающее в атмосферу углекислый газ в десятикратном размере. У нас что нет общественного транспорта. А на канале Коломойского ведущая впадает в истерику от того , что бойцы на передовой сами копают окопы. Вот в Штатах есть специальные машины.

Мадам, я сам служил в "непобедимой" советской армии и копал окопы. А в бою экскаватора не дождёшься.

Кроме всего, военный бюджет США- 800 млрд дол. а у нас- 5 млрд. Возможно нам эффективнее тратить деньги на новое вооружение?

Перестаньте слушать и верить штатным разоблачителям, получающим за это деньги.

Кстати, так начиналась Гражданская война в России 100 лет тому назад.

Вы все знаете, смотрите как можно исправить недостатки кандидата, победившего во втором туре.

Думайте не о том, что нужно кого то наказать , а о будущем своих детей и внуков.

Например, я точно знаю, что на парламентских выборах нельзя давать большинство партии Президента. Иначе он будет неуправляем.

Не забывайте, что у нас идёт война и нашей слабостью воспользуются сразу же.

Впрочем , что я вас уговариваю - мы,также как и президент,отвечаем за свою страну.

Когда-то Медведев спросил россиян: "вы поддерживаете аннексию Крыма?" Они сказали:"конечно".

"Тогда и отвечать будем вместе", сказал он.

Запомните это - виноватых не будет, мы сами решаем свою судьбу.

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Автор
Едуард ПортніковЕдуард Портніков
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Эдуарда Портникова
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Вот так 30 лет жиды Эйдманы-Вальцманы верещат, шо душу продадут за укроину, а по факту не понимают, что человек может пожертвовать многим ради мира! Ганьба Жидманам!
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тимчук нина
тимчук нина
Драть Зеленского будут как сидорову козу, одно спасение, окружить его охраной, как Путина в Кремле,И тогда драть будут нас.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
тимчук нина, да тебя и так дерут
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Что автор хочет сказать - непонятно. Политика - грязное дело, это спокон веков известо, но ведь никого в президенты за шиворот не тащат.
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