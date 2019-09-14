Єднання з Росією і "русскій мір": Портников попередив, чим загрожує Україні "формула Штайнмаєра"

Якщо Україна погодиться реалізувати "формулу Штайнмаєра", як того вимагає Росія, вона ризикує створити на своїй території аналог Придністров'я і отримати заморожений на довгі десятиліття конфлікт.

Таку думку в статті для "Радіо Свобода" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він також нагадав владі України про нахабний ультиматум, який висунув помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Так, він зажадав, щоб заради проведення зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" Україна підписала письмове зобов'язання виконувати Мінські угоди за так званою "формулою Штайнмайера", свого часу запропонованою колишнім міністром закордонних справ, а нині – президентом Німеччини.

Ця формула має на меті не просто фіксування особливого статусу окупованих районів Донбасу, але і проведення там місцевих виборів ще до демілітаризації регіону, до виведення звідти окупаційних військ і їх найманців.

"Той, хто хоче зрозуміти, як пройдуть ці вибори – навіть якщо формально вони будуть проходити за українським законодавством – може поцікавитися недавнім "єдиним днем голосування" в Російській Федерації та тим, що відбувалося до цього дня – зокрема, з виборами в Московську міську думу. Про "вибори" на території анексованого Криму я вже й не згадую. В результаті цих виборів ми теж можемо не сумніватися. Більшість голосів отримають "партії Кремля", які будуть виступати за єдність з Росією, "русскій мір", приєднання України до інтеграційних об'єднань під російським кураторством", – пише Портников.

Він підкреслив, що навіть якщо після цього відбудеться формальне "виведення військ" (велика частина залишиться під виглядом так званої "народної міліції", що також передбачено Мінськими угодами) і територіальна цілісність України буде відновлена (без Криму), то українці по суті опиняться в одній країні, яка буде складатися з двох. А це – перманентна криза на довгі роки, а то й на десятиліття. Портников порівняв такий розвиток подій зі створенням всередині України внутрішнього Придністров'я.

Віталій Портников 24tv.ua

Журналіст також висловив упевненість в тому, що якби вибори на окупованій території пройшли б після реального відновлення українського контролю, повернення Донбасу в український інформаційний простір (і вихід з російського), то результати виборів були б зовсім іншими. І президент Володимир Зеленський це прекрасно розуміє. Саме тому він підкреслював, що вибори в окупованих районах можуть пройти тільки після виведення російських військ, а не до, як зазначається у "формулі Штайнмайера".

"Але в адміністрації президента Володимира Путіна можуть вважати – і не без підстав – що український президент зацікавлений не просто в успіху, а в швидкому успіху. Саме цей політичний цейтнот допоміг Володимиру Путіну звільнити з української в'язниці Володимира Цемаха. Саме тому російське керівництво дозволяє собі ставити умови не для замирення і виходу з української землі, а всього лише для проведення рутинної зустрічі на вищому рівні!" – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников зазначив, що Франція фактично стала на бік Росії й на саміті країн "нормандського формату" вимагатиме від України піти на поступки Кремлю щодо Донбасу.

Нагадаємо, ексрадник п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на "формулу Штайнмайера", виконання якої вимагає президент Росії Володимир Путін і яку погодив президент України Володимир Зеленський.

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