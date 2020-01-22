"Є питання": Зеленський висловився про зустріч з Путіним в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський допустив ймовірність зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним 23 січня в Ізраїлі.

Про це він сказав українським журналістам після економічного форуму в Давосі в середу, 22 січня. Зеленський зазначив, що в Ізраїлі у нього планується ряд важливих переговорів. Не виключено, що там він зможе зустрітися і з Путіним.

"Є питання щодо обміну полоненими і повернення українців, кримських татар, які знаходяться в Росії. Якщо буде можливість, то обговоримо це", – сказав президент.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський в Давосі відповів пропагандистам з приводу переговорів з Путіним по новому обміну полоненими, зазначивши, що у нього є два сценарії повернення українців додому.

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