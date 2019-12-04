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4 грудня • оновлено в 13:40
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"Є питання": у "Слузі народу" анонсували розслідування проти скандального Труби

1.7т
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Звільнений глава Державного бюро розслідувань Роман Труба має понести покарання, якщо правоохоронці виявлять у скандальних записах його розмов склад злочину.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук. За словами нардепки, звільнення з посади глави ДБР не стане для Труби гарантією уникнення відповідальності.

"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – заявила Верещук.

На питання, чи треба розслідувати опубліковані в Telegram записи бесід, які компрометують главу ДБР, парламентарка відповіла: "Обов'язково. Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з Telegram-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також ті органи, які мають контролювати, мають довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні".

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За її словами, відставка Труби не стане індульгенцією для глави ДБР.

"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підкреслила Верещук.

У "Слузі народу" анонсували розслідування проти Труби

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Монобільшість у Верховній Раді відправила у відставку главу ДБР Романа Трубу. Звільнити керівника правоохоронного органу довелося внаслідок низки викриттів і зруйнованої репутації як самого Труби, так і очолюваного ним відомства.

  • анонімний Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов, які компрометують уже колишнього главу ДБР. Записи показують, що справи в ДБР відкриваються і просуваються за командою Офісу президента України.

  • 3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

  • На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться в будні о 17:30 на ObozTV.

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Особи
Роман Труба Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Державне Бюро Розслідувань
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