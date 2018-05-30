Є докази: у ПАРЄ розповіли про причетність РФ до вбивств в Україні

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв вважає, що всі отримали докази причетності спецслужб Росії до вбивств в Україні.

"Всі, хто просив докази участі Росії у вбивствах в Україні, нарешті, їх отримали. Так само, як і розслідування. Готово", - написав він у Facebook.

Він також зазначив, що спецоперація з викриття російських замовників увійде в підручники. Крім того, Ар'єв закликав не плутати інсценування і спецоперацію.

"Завдяки професійності СБУ вчорашні пости про причетність російських бандюків виявилися ще більш правдивими, але з живим Бабченком. А сама історія з нібито здійсненим вбивством була потрібна для відстеження подальших дій посередника і замовника, які планували інші гучні вбивства, але давно були під ковпаком Служби Безпеки. Отже, злочинців зупинили. Навіть без допомоги цивілізованого світу, який деінде проявив образу. Сподіваюся, інших зупинятимуть так само ефективно", - резюмував Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що "вбивство" Бабченка було спецоперацією. Крім того, спецслужби з'ясували, що журналіста хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

Як з'ясували правоохоронці, замовник планував ліквідувати 30 осіб в Україні. Крім того, спецслужби РФ сказали організатору нелегально закуповувати зброю і боєприпаси, щоб зробити з ними закладки в Україні.