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2 березня • оновлено в 11:26
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"Джокер" показав скандальне листування з Гончаруком про Богдана

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Відомий пранкер "Джокер" опублікував листування з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком від імені народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса.

По всій видимості, вони обмінювалися повідомленнями якраз у розпал скандалу з плівками. Скріншоти листування викладені в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Джокер" від імені нардепа висловлює підтримку Гончаруку і обіцяє всіляко захищати його. "На час перетворився в Гео Лероса. І вирішив зав'язати знайомство з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Так увійшов у роль, що подивився на нього іншими очима", – прокоментував він переписку.

"Богдан хоче тебе виховати!" "Джокер" показав скандальне листування з Гончаруком

Зокрема, лже-"слуга" пише: "Я розмовляв з Богданом. Він не хоче, щоб тебе прибирали, але хоче виховати нібито тебе". "За що?" – дивується Гончарук. Але далі листування перервалося.

Продовжилася воно на наступний день (18 січня). "Джокер" почав спілкування з попередження про те, що проти Гончарука нібито готується провокація. У відповідь на це прем'єр поскаржився: "Нічого не заспокоїлося. По плюсах нас знищують!".

"І будь обережнішим із Дубілетом! При ньому менше зайвої інформації", – попередив "Джокер" прем'єра.

Потім пішло обговорення однієї з нових оприлюднених плівок. Гончарук запевнив співрозмовника, що не сприймає це всерйоз.

Спілкування продовжилося 6 лютого. "Джокер" запитав, чи дійсно прем'єр збирається у відставку. Гончарук зазначив: "Я ніяких заяв не писав, але, дійсно, до цього дуже близький".

Потім також піднялася тема відставки Андрія Богдана та його заміни Андрієм Єрмаком. Гончарук писав, що чув про можливу перестановку кадрів, але підтверджень поки у нього немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

При цьому раніше сам Гончарук підтвердив, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він заперечував.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Джокер Андрій Богдан Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Ось вам і "країна у смартфоні". Кожному з нас можуть написати від будь-якої особи, приватної чи офіційної, а потім використовувати переписку у зловмисних цілях: для шантажу, шахрайства чи троллінгу.
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фил филька
фил филька
ссска каким же тупицей надо быть что бы так переписываться с неподтвержденным лицом? да еще и на такой должности. Понабирали баранов
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