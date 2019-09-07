Два головних "козирі" Путіна в обміні: хто вони такі

Серед відправлених до Москви в рамках обміну з Україною росіян особливу увагу керівництво Кремля приділило 2-м персонам: Володимиру Цемаху і Кирилу Вишинському. Їх часто згадував і президент Росії Володимир Путін.

За інформацією ТСН, Володимир Цемах був терористом, який воював в "ДНР". Проживав в окупованому Сніжному, звідки його викрали українські спецслужбісти у кінці червня.

Операція була проведена в глибокому тилу і мала надсекретний характер, офіційно її деталі до сих пір не розголошуються. Цемах від 26 червня 2014 року по 27 червня 2019 в окупованому Сніжному займав посаду "командира батальйону протиповітряної оборони в/ч 08801", який згодом стала "1-ї окремою мотострілковою бригадою "Слов'янська "ДНР".

Згодом "зенітник" був "заступником командира батальйону в/ч 08819". Головною причиною його вивезення на підконтрольну територію було те, що Цемах може бути цінним свідком у справі про збивання MH17. Журналісти знайшли відео, на якому він нібито зізнається, що ховав "Бук" і витягав якогось "пацана" після збивання пасажирського рейсу.

Володимир Цемах

29 червня Шевченківський районний суд взяв його під варту, а через два місяці - продовжив запобіжний захід. Його хотіли допитати нідерландські прокурори і навіть надсилали листи в ГПУ з проханням не видавати Росії. Однак 5 вересня Апеляційний суд випустив його під особисте зобов'язання.

Вважається, що обмін полоненими між Україною і РФ, який повинен був відбутися 30 серпня, був зірваний саме тому, що в останній момент Росія вимагала Цемаха для видачі. Всього за півгодини після рішення суду президент РФ Володимир Путін повідомив, що обмін між Україною і Росією буде "масштабним".

Другою ключовою фігурою в обміні став Кирило Вишинський. Колишній керівник відділення російського державного інформагентства "РИА Новости-Україна". Свого часу працював на телеканалах ICTV та "Росія-1". Під час анексії Криму працював журналістом на півострові і виправдовував дії Росії. За це отримав нагороду "За повернення Криму". Також він має російський орден "За заслуги перед вітчизною".

Кирило Вишинський

Був затриманий в травня 2018 року по звинуваченню в державній зраді. СБУ викрила схему його фінансування з боку Росії через Сербію за підготовку антиукраїнських матеріалів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У серпні 2019 року було випущено з-під варти.

Сам Вишинський стверджував, що не погоджувався на обмін і планує довести в суді свою невинуватість. Однак прес-секретар екс-генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган опублікувала в соцмережах фото письмової заяви Вишинського, де він дає згоду на обмін. Через деякий час Сарган видалила цю публікацію.

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