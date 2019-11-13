"Що відбувається?" Скандальне інтерв'ю Коломойського викликало переполох на заході

Інтерв'ю українського бізнесмена Ігоря Коломойського американському виданню The New York Times, де він закликав помиритися з Росією, викликало переполох на Заході.

Про міжнародну реакцію на слова Коломойського розповів в ефірі ObozTV український дипломат, екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко.

"Такі заяви мають вагу, оскільки Ігор Валерійович Коломойський був залучений до виборчого процесу президента Зеленського і досі має якийсь вплив і в самій партії "Слуга народу", і в Офісі президента. Я отримав багато дзвінків з-за кордону. Заяви Коломойського викликали великий резонанс. Деякі посли телефонували, конгресмени, питали, що відбувається, що це за заяви", – розповів Теліженко.

"Посли, які телефонували, дали зрозуміти, що це дуже негативно. Ця людина сама по собі токсична і може зробити токсичним уряд України, адже має в офіційних колах деякий вплив", – зазначив він.

За словами дипломата, він запевнив західних колег, що "ця заява була емоційною, і на майбутнє у нас будуть нормальні адекватні відносини як із Заходом, так і з РФ".

На питання, чи має МЗС України офіційно відреагувати на скандальну заяву бізнесмена, Теліженко відповів: "Я думаю, ні. Це особиста думка Коломойського. Він впливовий в Україні бізнесмен, але не є офіційною особою. Якщо МЗС вийде з подібною заявою, то це буде підтвердженням того, що Коломойський має офіційний вплив на президента. Тому ні в якому разі реагувати офіційно не можна".

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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