"Що відбувається?" Скандальне інтерв'ю Коломойського викликало переполох на заході

Інтерв'ю українського бізнесмена Ігоря Коломойського американському виданню The New York Times, де він закликав помиритися з Росією, викликало переполох на Заході.
Про міжнародну реакцію на слова Коломойського розповів в ефірі ObozTV український дипломат, екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко.
"Такі заяви мають вагу, оскільки Ігор Валерійович Коломойський був залучений до виборчого процесу президента Зеленського і досі має якийсь вплив і в самій партії "Слуга народу", і в Офісі президента. Я отримав багато дзвінків з-за кордону. Заяви Коломойського викликали великий резонанс. Деякі посли телефонували, конгресмени, питали, що відбувається, що це за заяви", – розповів Теліженко.
"Посли, які телефонували, дали зрозуміти, що це дуже негативно. Ця людина сама по собі токсична і може зробити токсичним уряд України, адже має в офіційних колах деякий вплив", – зазначив він.
За словами дипломата, він запевнив західних колег, що "ця заява була емоційною, і на майбутнє у нас будуть нормальні адекватні відносини як із Заходом, так і з РФ".
На питання, чи має МЗС України офіційно відреагувати на скандальну заяву бізнесмена, Теліженко відповів: "Я думаю, ні. Це особиста думка Коломойського. Він впливовий в Україні бізнесмен, але не є офіційною особою. Якщо МЗС вийде з подібною заявою, то це буде підтвердженням того, що Коломойський має офіційний вплив на президента. Тому ні в якому разі реагувати офіційно не можна".
112.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бізнесмен Ігор Коломойський, зокрема, заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть в Польщі.
Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, завдані українцям конфліктом на Сході, "швидко підуть у минуле".
Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги МВФ і запропонував замінити її кредитами від Росії.
У свою чергу, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні не потрібні гроші від Росії.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.
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