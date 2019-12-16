Головна Новини
17 грудня • оновлено в 02:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Дуже агресивна фаза": Арахамія заявив про проблеми "Слуги народу" через землю

749
Читати матеріал російською

Правоохоронні орган попередили главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію про можливі напади через голосування щодо земельної реформи.

Таку заяву він зробив 16 грудня в коментарі журналістам у Верховній Раді, зазначивши, що напередодні стався напад на його колегу Михайла Ананченко, передає "ГОРДОН".

Давид Арахамія

Давид Арахамія

головком

"Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть тривати цього тижня, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони фактично не прийшли до залу, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували", – сказав Арахамія.

Новини
Повна заборона для іноземців: розкрилися зміни у законопроєкті про ринок землі

За його словами, розгляд парламентом питання земельної реформи супроводжується акціями протесту аграріїв.

Арахамія заявив про проблеми з-за землі

Арахамія заявив про проблеми з-за землі

"Вони мають трохи активовану фазу, трохи деактивовано фазу. Цього тижня, у нас є інформація, буде активована фаза, дуже агресивна фаза", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Відео по темі

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
земля Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У Арахамии вид, извините, придурковатый и предыдущие правители были такие же. И законы такие принимают. Нормальных людей в Украине нет потому и страна никак не состоится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги