"Ось тобі, мужик!" Дубневич відзначився непристойними жестами в Раді

Народний депутат України (група "За майбутнє") Ярослав Дубневич під час виступу з трибуни Верховної Ради кілька разів показав дулю.

Це сталося в четвер, 31 жовтня, під час обговорення питання про позбавлення політика недоторканності та притягнення його до відповідальності. Трансляція засідання велася на телеканалі "Рада".

"Я вам все розповім, чому я показав ось [скрутив дулю] Шульмейстеру. Ось тобі, мужик [повторив жест]", – сказав Дубневич.

Ярослав Дубневич Фото: Григорій Константинов

Ярослав Дубневич Скрін відеотрансляції

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