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31 жовтня • оновлено в 18:28
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"Ось тобі, мужик!" Дубневич відзначився непристойними жестами в Раді

1.8т Читати матеріал російською

Народний депутат України (група "За майбутнє") Ярослав Дубневич під час виступу з трибуни Верховної Ради кілька разів показав дулю.

Це сталося в четвер, 31 жовтня, під час обговорення питання про позбавлення політика недоторканності та притягнення його до відповідальності. Трансляція засідання велася на телеканалі "Рада".

"Я вам все розповім, чому я показав ось [скрутив дулю] Шульмейстеру. Ось тобі, мужик [повторив жест]", – сказав Дубневич.

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Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Фото: Григорій Константинов

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Скрін відеотрансляції

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Особа
Ярослав Дубневич
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика депутат
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an and
an and
Приходят в Верховную Раду не законы писать, а свой бизнес продвигать! Долой его оттуда! Такие "законодатели" вообще не нужны и по определению преступны! Долой из Рады. А вначале в суд!
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