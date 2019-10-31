"Ось тобі, мужик!" Дубневич відзначився непристойними жестами в Раді

Народний депутат України (група "За майбутнє") Ярослав Дубневич під час виступу з трибуни Верховної Ради кілька разів показав дулю.
Це сталося в четвер, 31 жовтня, під час обговорення питання про позбавлення політика недоторканності та притягнення його до відповідальності. Трансляція засідання велася на телеканалі "Рада".
"Я вам все розповім, чому я показав ось [скрутив дулю] Шульмейстеру. Ось тобі, мужик [повторив жест]", – сказав Дубневич.
Ярослав Дубневич
Фото: Григорій Константинов
Ярослав Дубневич
Скрін відеотрансляції
Як писав OBOZREVATEL:
Монобільшість Верховної Ради України підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Дубневича.
30 жовтня Регламентний комітет парламенту визнав законними, але необґрунтованими подання ГПУ на Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.
Нардепу приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.
Йдеться про статтю 191 частини 5 КК: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.
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