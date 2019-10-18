"Оце зашквар!" Дубинський звинуватив главу "Укроборонпрому" в серйозному порушенні

Глава державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус при виїзді і в'їзді в Україну використовує свій паспорт громадянина Литви.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі у відповідь на запит народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубинського. Листа він опублікував у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, парламентарій звернувся з депутатським запитом із метою з'ясувати, який документ пред'являє Абромавічус при перетині кордону.

Дубинський звинуватив Абромавічуса через паспорт Литви

"Повідомляємо, що зазначена особа в 2019 році використовувала паспорт громадянина України для виїзду за кордон і паспорт громадянина Литовської республіки", – йдеться у відповіді.

Telegram Олександра Дубинського

Telegram Олександра Дубинського

"Чорт. Порушує всі закони України, не має допуску до держтаємниці, не має права очолювати оборонний концерн – і хоч би що. Як вам подобається цей зашквар?" – відреагував Дубинський.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубинський зауважив, що Абромавічус змінив свою декларацію про доходи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!