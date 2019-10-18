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18 жовтня • оновлено в 22:23
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"Оце зашквар!" Дубинський звинуватив главу "Укроборонпрому" в серйозному порушенні

1.4т Читати матеріал російською

Глава державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус при виїзді і в'їзді в Україну використовує свій паспорт громадянина Литви.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі у відповідь на запит народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубинського. Листа він опублікував у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, парламентарій звернувся з депутатським запитом із метою з'ясувати, який документ пред'являє Абромавічус при перетині кордону.

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Дубинський звинуватив Абромавічуса через паспорт Литви

Дубинський звинуватив Абромавічуса через паспорт Литви

"Повідомляємо, що зазначена особа в 2019 році використовувала паспорт громадянина України для виїзду за кордон і паспорт громадянина Литовської республіки", – йдеться у відповіді.

"Оце зашквар!" Дубинський звинуватив главу "Укроборонпрому" в серйозному порушенні

Telegram Олександра Дубинського

"Оце зашквар!" Дубинський звинуватив главу "Укроборонпрому" в серйозному порушенні

Telegram Олександра Дубинського

"Чорт. Порушує всі закони України, не має допуску до держтаємниці, не має права очолювати оборонний концерн і хоч би що. Як вам подобається цей зашквар?" – відреагував Дубинський.

"Оце зашквар!" Дубинський звинуватив главу "Укроборонпрому" в серйозному порушенні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубинський зауважив, що Абромавічус змінив свою декларацію про доходи.

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Особи
Олександр Дубинський Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром Державна прикордонна служба України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо непонятно? Украина полностью и открыто перешла под внешнее управление. Ау, где там патриёты? Ах, им за протесты против внешнего управления Украины не заплатили? Ну-ну..
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Вас имеют все
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Дубинский мне начинает нравится. Молодец.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Владимирович Владимир, Ну шо непонятно? Украина полностью и открыто перешла под внешнее управление. Ау, где там патриёты? Ах, им за протесты против внешнего управления Украины не заплатили? Ну-ну..
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