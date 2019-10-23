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23 жовтня • оновлено в 20:54
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Дубинський прийшов на поліграф: онлайн-трансляція

4.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський ввечері в середу, 23 жовтня, прийшов на перевірку детектором брехні.

Онлайн-трансляцію того, що відбувається, ведуть на YouTube-каналі Свободный (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Як пояснила адвокат Дубинського Тетяна Костіна, процедура перевірки на поліграфі проходить в закритому режимі і результати будуть оприлюднені тільки в понеділок, 28 жовтня. "Ми говоримо, що проводиться тестування, яке в подальшому може бути використано правоохоронними органами. Також відомо про те, що є провадження, ініціювання САП. Результати даного дослідження можуть бути підставою для збору доказів надалі", – сказала вона.

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Дубинський прийшов на поліграф

Дубинський прийшов на поліграф

Скріншот з відео

Народному депутату провели вступний інструктаж. Перевірити Дубинського прийшли поліграфологи Віталій Опанасенко і Валерій Кіпішинов.

До його тіла приєднали відповідні датчики, які повинні зафіксувати реакцію організму парламентарія на відповіді.

Дубинський прийшов на поліграф

Дубинський прийшов на поліграф

Скріншот з відео

Дубинський прийшов на поліграф

Дубинський прийшов на поліграф

Скріншот з відео

Після цього журналістів попросили вийти, оскільки саме тестування проходить без присутності преси. Після закінчення 30-хвилинного тесту анонсували проведення брифінгу.

Дубинський прийшов на поліграф: онлайн-трансляція

Скріншот з відео

При цьому, за даними LIGA.net, одночасно з Дубинським прийшов на поліграф також керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У прямому ефірі його поява має відбутися після перевірки Дубинського.

Дубинський прийшов на поліграф

Дубинський прийшов на поліграф

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

  • Скандал розгорівся через можливий підкупу народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

  • САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

  • При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

  • Разом із ним повинен пройти випробування детектором брехні також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

  • Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази і свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету Дубинського.

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Особи
Олександр Дубинський Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В нормальной стране такое шоу устраивать не будут, это уровень папуасов. Все больше признаков того, что Украина как независимое государство не состоялось.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цирк на дроте
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2
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Стефанова, Рада стала филиалом 95 квартала.
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