Дубінський опублікував звіт проходження поліграфа. Документ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський продемонструав звіт фахівця після проходження поліграфа.

Копії документів політик опублікував у Facebook, також розмістивши відеокоментар його адвокатки.

"Як і обіцяв – звіт експерта про проходження "детектора брехні", – зазначив він.

Зауважимо, що Дубінський проходив поліграф, відповідаючи на питання про причетність парламентаря до корупційних схем щодо голосування за законопроєкт №2047.

У висновку спеціаліста зазначено, що під час тестування опитуваний поводився адекватно, не застосовував "попередніх фармакологічних заходів", які можуть спотворювати психофізіологічні реакції.

"Встановити правдивість відповідей "Так" у опитуваного на запитання "Ви голосували проти даного законопроєкту через те, що в ньому є корупційна складова?" та "Ви проголосували проти даного законопроєкту через неправомірну вигоду для будь-яких конкретних осіб на шкоду інтересам держави?" не вдалося, оскільки відповіді "Так" чи "Ні" на зазначені питання відрізнялися однаково значущими психофізіологічними реакціями", – пояснив поліграфолог.

Також наголошується, що результати дослідження загалом носять виправдувальний характер.

"Висновок. Дубінський Олександр Анатолійович правдиво відповів на всі питання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування й отримання неправомірної грошової винагороди за голосування проти проєкту №2047 і не знає, хто з членів комітету причетний до цього. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді опитуваний не отримував грошових чи будь-яких інших винагород за сприяння в просуванні законопроєктів на прохання будь-яких осіб", – йдеться в документі.

Експертний висновок робив лікар-психофізіолог Віталій Опанасенко.

Звіт поліграфолога Facebook

Звіт поліграфолога Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал спалахнув через ймовірний підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

Водночас Дубинський дізнався, що в політсилі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Разом з ним мав пройти випробування детектором брехні також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази і свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету Дубинського.

Олександр Дубінський ввечері в середу, 23 жовтня, пройшов перевірку на детекторі брехні.

Пізніше експерт заявив, що перевірка народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського на детекторі брехні виявилася справжнім фарсом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram