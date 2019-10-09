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10 жовтня • оновлено в 05:06
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Дружина глави Мін'юсту отримала високу посаду в Кабміні: що відомо про призначення

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Новим заступником міністра цифрової трансформації Михайла Федорова ("Слуга народу") стала дружина глави Мін'юсту Дениса Малюськи Людмила Рабчинська.

Вона вступить на посаду 15 жовтня, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України на офіційному сайті.

Рабчинська також буде курувати проект "еМалятко", повідомив на своїй сторінці в Facebook Федоров.

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Людмила Рабчинська

Людмила Рабчинська

Facebook Ludmyla Rabchynska

"Рабчинська очолювала в офісі реформ напрямок адміністративних послуг. Я вважаю її найкращим фахівцем у країні в цій сфері.

Основними досягненнями стали скорочення термінів і кількості документів, а також зниження корупційного чинника при отриманні таких послуг, як: призначення субсидії, пенсії і реєстрації декларації про готовності об'єкта до експлуатації", – написав міністр цифрової трансформації.

Людмила Рабчинська і Денис Малюська

Людмила Рабчинська і Денис Малюська

Facebook Ludmyla Rabchynska

Також стали відомі інші заступники Федорова. Так, питаннями цифрової трансформації малого та середнього бізнесу, а також євроінтеграції займеться співзасновниця маркетингового агентства Quadrate 28 Валерія Іонан.

Колишній заступник Глави агенства з питань електронного урядування Олексій Вискуб займеться питаннями електронних послуг, ідентифікації та реєстрів.

Інвестор і засновник компанії Adtelligent Олександр Борняков відповідатиме за IT-галузь.

Експерт IT і телеком-секторів Олександр Шелест відповідатиме за розвиток цифрової інфраструктури України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Федоров заявив, що за найближчі три роки уряд планує повністю покрити Україну швидкісним інтернетом. Через рік-два це буде 3G/4G, а далі в планах і 5G.

Крім того, Федоров вніс у Раду законопроект №1083, згідно з яким українці будуть зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані.

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Особи
Михайло Федоров Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
політика Партія Слуга народу Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Всі знайомі, всі свої! Ото цифры у нас скоро будут - скорее бы клоуна в цифры превратили!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Как уже достали эти вонючие слуги! Где эти идиоты, голосовавшие за них? Без кумовства?
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