Другий тур виборів мерів може затягнутися до грудня: у ЦВК назвали причини

Другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передають "Українські новини". Нагадаємо, що повторне голосування на місцевих виборах призначається в українських містах із понад 75 тис. виборців, де жоден із кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

"На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою.

Тим більше, що ніхто не сказав, що ці результати не буде оскаржено. У такому разі вибори змістяться до ухвалення рішення судом. Судовий розгляд – це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися й на початку грудня", – сказав Дубовик.

Заступник голови ЦВК зазначив, що точно назвати дати проведення другого туру поки що неможливо, оскільки, згідно з Виборчим кодексом, його може бути призначено в неділю в межах тритижневого терміну після підписання протоколу.

Дубовик не відкинув того, що це може бути 1 або 8 листопада, але з більшою ймовірністю, на його думку, – друга половина місяця.

"Другий тур можуть призначити швидко, якщо будуть готові його проводити. Але ясно, що є розумні терміни та розумний підхід. В ідеалі може бути 15 листопада. Але це малореально. Як правило, голосування призначатиметься на 22 і 29 листопада", – сказав Дубовик, додавши, що варто враховувати "людський фактор".

Заступник голови ЦВК вважає, що самі члени комісій, які рахують голоси, не зацікавлені в дуже швидкому встановленні результатів, оскільки вони отримують зарплату за кожен день роботи.

Як писав OBOZREVATEL: