Друг України привітав Путіна з перемогою на виборах

Президент Франції Еммануель Макрон по телефону привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах президента Росії.
Як повідомляється, Макрон побажав Путіну успіхів у модернізації країни, передає прес-служба Єлисейського палацу.
"Президент Республіки звернувся до Росії і її народу від імені Франції з побажаннями успіху в справах політичних, демократичних, економічних і соціальних модернізаціях країни", - сказано в комюніці.
Під час розмови з Путіним, Макрон нагадав про свою прихильність до конструктивного діалогу між Росією, Францією і Європою.
"Президент Республіки нагадав, що Франція, як і раніше твердо прихильна повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і ефективної реалізації мінських угод, як можна швидше", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Макрон відомий своєю позицією щодо ситуації в Україні.
Кілька днів тому він заявив, що Україна може твердо розраховувати на підтримку Парижа в протистоянні з Росією.
Варто зауважити, що саме Франція першою відмовилася визнати вибори президента РФ в окупованому Криму.
Як повідомляв "Обозреватель", Путін вже отримав привітання від деяких світових лідерів. Приєднався до привітань і глава ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
До цього часу більше ніхто з європейських лідерів не привітав президента РФ з переобранням.
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